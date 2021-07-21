Украина будет импортировать уголь при необходимости — министр

Украина будет наращивать запасы угля за счет собственной добычи, но при необходимости топливо будет импортироваться.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время поездки в Чернобыльскую зону.

«Мы видим имеющиеся запасы. Видим, как нужно нарастить. Максимально — за счет собственной добычи. Все, что не сможем дотянуть собственной добычей, будем импортировать», — сказал Галущенко.

По его словам, объемы импорта будут зависеть от баланса собственной добычи угля. Страны, из которых возможен импорт — Польша, Южно-Африканская Республика, Казахстан.

Министр подчеркнул, что в приоритете — накопление запасов угля на складах теплоэлектростанций за счет собственных ресурсов.

Кроме того, Галущенко сообщил, что сейчас проговариваются объемы нового графика накопления угля.