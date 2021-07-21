На Буковине ремонтируют дорогу до границы с Румынией

В селе Сергии Черновицкой области по программе Президента “Большая стройка” начали капитальный ремонт дороги, ведущей в соседнюю Румынию.

Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

«В рамках национальной программы «Большая стройка» за деньги из государственного бюджета Служба автомобильных дорог капитально восстанавливает участок дороги Т-26-01 Черновцы – Вашковцы – Путила – КПП “Русская”. Отрезок расположен в пределах села Сергии на Путильщине», – говорится в сообщении.

На этом отрезке есть два искусственных сооружения и 5 небольших мостов. Из них два полностью разберут и будут строить «с нуля». Также сообщается, что сейчас подрядная организация выполняет подготовительные строительные работы, чтобы начать демонтаж двух мостовых сооружений.



Фото: bukoda.gov.ua