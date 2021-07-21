0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 110 0

Зам Федорова: Криптовалюты и анонимность — это миф

Зам Федорова: Криптовалюты и анонимность — это миф

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков во время международного форума «Налоговая амнистия 2021», который состоялся 27 июля в Киеве, развеял популярное заблуждение, что криптовалюты гарантируют анонимность.

По его словам, все криптоактивы — наоборот, противоположность анонимности.

«В тот момент, когда раскрывается (по косвенным признакам, между прочим) владелец, по сути принадлежность номера криптокошелька к какой-то фамилии, дальше все транзакции за всю историю видны любому лицу. И это публичная информация», — заявил замминистра.

Как объясняет Борняков, если где-то когда-то проскочила информация, что кошелек ваш, все транзакции минимум за 10 лет будут видны. И не важно, где эта информация появилась — здесь или за границей.

«Все транзакции будут видны. И невозможно соврать в отличие от банковских денег или тем более кэша. Любой специалист налоговой с минимальной подготовкой может посмотреть и сказать, в какой момент сколько вы приобрели, сколько продали, какой на тот момент был курс, куда эти деньги ушли и куда они пошли дальше. Это реальность», — отметил чиновник.

Борняков говорит, что сегодня существуют инструменты, например Crystal, Chainalysis, которые позволяют просто вбить номер кошелька и увидеть по нему всю информацию.

«Это настолько просто, что разобраться может даже школьник, это не требует каких-то специальных навыков. Там все видно. Они делят по классам даже, показывают аналитику, вам ничего делать не надо. Они покажут, сколько денег пришло с украденных кошельков, сколько денег пришло с миксеров (сервис, предназначенный для анонимизации, с помощью которого можно запретить отслеживание своих транзакций, — Ред.), сколько денег пришло из майнинга. Там можно делать разные выборки. Переоценен миф, что криптовалюта — это анонимно. До поры до времени», — подчеркнул Борняков.

Что же, доля рациональности в его словах есть. Отметим, в начале июля Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма наложило арест на 84 электронных кошелька, хранящих Bitcoin, Ethereum, Dodgecoin, Tether и другие криптовалюты стоимостью $ 7,7 млн.

По официальной версии, эти криптокошельки принадлежат ХАМАС — организации, которую в Израиле считают террористической.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.