Зам Федорова: Криптовалюты и анонимность — это миф

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков во время международного форума «Налоговая амнистия 2021», который состоялся 27 июля в Киеве, развеял популярное заблуждение, что криптовалюты гарантируют анонимность.

По его словам, все криптоактивы — наоборот, противоположность анонимности.

«В тот момент, когда раскрывается (по косвенным признакам, между прочим) владелец, по сути принадлежность номера криптокошелька к какой-то фамилии, дальше все транзакции за всю историю видны любому лицу. И это публичная информация», — заявил замминистра.

Как объясняет Борняков, если где-то когда-то проскочила информация, что кошелек ваш, все транзакции минимум за 10 лет будут видны. И не важно, где эта информация появилась — здесь или за границей.

«Все транзакции будут видны. И невозможно соврать в отличие от банковских денег или тем более кэша. Любой специалист налоговой с минимальной подготовкой может посмотреть и сказать, в какой момент сколько вы приобрели, сколько продали, какой на тот момент был курс, куда эти деньги ушли и куда они пошли дальше. Это реальность», — отметил чиновник.

Борняков говорит, что сегодня существуют инструменты, например Crystal, Chainalysis, которые позволяют просто вбить номер кошелька и увидеть по нему всю информацию.

«Это настолько просто, что разобраться может даже школьник, это не требует каких-то специальных навыков. Там все видно. Они делят по классам даже, показывают аналитику, вам ничего делать не надо. Они покажут, сколько денег пришло с украденных кошельков, сколько денег пришло с миксеров (сервис, предназначенный для анонимизации, с помощью которого можно запретить отслеживание своих транзакций, — Ред.), сколько денег пришло из майнинга. Там можно делать разные выборки. Переоценен миф, что криптовалюта — это анонимно. До поры до времени», — подчеркнул Борняков.

Что же, доля рациональности в его словах есть. Отметим, в начале июля Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма наложило арест на 84 электронных кошелька, хранящих Bitcoin, Ethereum, Dodgecoin, Tether и другие криптовалюты стоимостью $ 7,7 млн.

По официальной версии, эти криптокошельки принадлежат ХАМАС — организации, которую в Израиле считают террористической.