0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

В США из-за риска возгорания отзывают 69 тысяч Chevrolet Bolt

В США из-за риска возгорания отзывают 69 тысяч Chevrolet Bolt

Американский концерн General Motors объявил о новом отзыве электромобилей Chevrolet Bolt из-за возможного возгорания. Предыдущий отзыв этой модели объявили всего несколько дней назад.

На этот раз под сервисную кампанию попали 69 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt.

Напомним, впервые о том, что электромобиль Bolt может загореться, заговорили в конце 2020 года. Тогда эту проблему автопроизводитель решил программным обновлением. Но потом загорелся еще один Bolt, что стало определенным сигналом.

Проблема вызвана производственной ошибкой. Из-за нее на данный момент пострадали два автомобиля. Пострадали ли люди – не сообщается. Сейчас General Motors вместе с поставщиком аккумуляторов компанией LG Chem проводят диагностику, чтобы выявить причину дефекта и пути его устранения.

Пока же владельцам Chevrolet Bolt 3 посоветовали не заряжать аккумулятор свыше 90%, не допускать глубокого разряда батареи (чтобы запас пробега был не меньше 112 км), а также не заряжать автомобиль ночью, когда за ним некому присмотреть.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.