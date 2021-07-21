В США из-за риска возгорания отзывают 69 тысяч Chevrolet Bolt

Американский концерн General Motors объявил о новом отзыве электромобилей Chevrolet Bolt из-за возможного возгорания. Предыдущий отзыв этой модели объявили всего несколько дней назад.
На этот раз под сервисную кампанию попали 69 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt.
Напомним, впервые о том, что электромобиль Bolt может загореться, заговорили в конце 2020 года. Тогда эту проблему автопроизводитель решил программным обновлением. Но потом загорелся еще один Bolt, что стало определенным сигналом.
Проблема вызвана производственной ошибкой. Из-за нее на данный момент пострадали два автомобиля. Пострадали ли люди – не сообщается. Сейчас General Motors вместе с поставщиком аккумуляторов компанией LG Chem проводят диагностику, чтобы выявить причину дефекта и пути его устранения.
Пока же владельцам Chevrolet Bolt 3 посоветовали не заряжать аккумулятор свыше 90%, не допускать глубокого разряда батареи (чтобы запас пробега был не меньше 112 км), а также не заряжать автомобиль ночью, когда за ним некому присмотреть.
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