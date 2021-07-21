Windows 11 уже установлена почти на 1% ПК

Компания Microsoft только 24 июня представила свою новую ОС Windows 11. И вот, она уже установлена на почти 1% ПК по всему миру.

Об этом свидетельствует статистика AdDuplex по состоянию на 26 июля 2021 года. Точнее, тестовая версия Windows 11 (Insiders) уже набрала долю 0,9%. За один месяц с момента анонса — это очень хороший темп. Для сравнения: тестовые версии Windows 10 (Insiders) занимают долю в 0,2%.



Самой распространённой версией Windows сейчас является Windows 10 20H2, выпущенная осенью 2020 года. Она получила долю в 36,3%. На втором месте расположилась Windows 10 21H1, выпущенная в мае 2021 года, с 26,6%, а третье место заняла Windows 10 2004 (май 2020 года) с 24,6%.