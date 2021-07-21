0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

Windows 11 уже установлена почти на 1% ПК

Windows 11 уже установлена почти на 1% ПК

Компания Microsoft только 24 июня представила свою новую ОС Windows 11. И вот, она уже установлена на почти 1% ПК по всему миру.

Об этом свидетельствует статистика AdDuplex по состоянию на 26 июля 2021 года. Точнее, тестовая версия Windows 11 (Insiders) уже набрала долю 0,9%. За один месяц с момента анонса — это очень хороший темп. Для сравнения: тестовые версии Windows 10 (Insiders) занимают долю в 0,2%.

Самой распространённой версией Windows сейчас является Windows 10 20H2, выпущенная осенью 2020 года. Она получила долю в 36,3%. На втором месте расположилась Windows 10 21H1, выпущенная в мае 2021 года, с 26,6%, а третье место заняла Windows 10 2004 (май 2020 года) с 24,6%.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.