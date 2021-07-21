В Минздраве назвали условие отмены масок в Украине

Отмена обязательного ношения масок в Украине возможна. Однако для этого большая часть населения должна быть провакцинирована.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санврача Игоря Кузина в интервью «Украинской правде».
По его словам, риск передачи инфекции должен быть снижен до минимума.
«Мы можем рассматривать (отмену масок, — ред.) только тогда, когда большая часть населения провакцинирована и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в публичном месте или месте скопления людей, не несет риска передать инфекцию», — сказал Кузин.
Ранее сообщалось, что в Украине растет количество новых COVID-случаев.
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