В Минздраве назвали условие отмены масок в Украине

Отмена обязательного ношения масок в Украине возможна. Однако для этого большая часть населения должна быть провакцинирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санврача Игоря Кузина в интервью «Украинской правде».

По его словам, риск передачи инфекции должен быть снижен до минимума.

«Мы можем рассматривать (отмену масок, — ред.) только тогда, когда большая часть населения провакцинирована и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в публичном месте или месте скопления людей, не несет риска передать инфекцию», — сказал Кузин.

Ранее сообщалось, что в Украине растет количество новых COVID-случаев.