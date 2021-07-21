В КГГА объяснили, почему удвоили стоимость строительства Шулявской развязки

Увеличение вдвое стоимости реконструкции Шулявского мостового перехода обусловлено, в частности, необходимостью реконструировать прилегающие улицы и улицы, по которым будут проходить пути объезда, так как они не соответствуют действующим в Украине нормам.

Об этом сообщили в КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева”.

Из-за несоответствия улиц действующим нормам возникла необходимость в расширении улиц, обустройстве дождевой канализации и т.д.

Также реконструкция предусматривает дополнительные объемы работ по обустройству лифтов в подземных переходах, в частности, увеличение лифтов с 2 до 4 шт. В дирекции говорят, что предусмотрели комплексное благоустройство прилегающей территории в связи с обращениями общественности и жителей комплекса “Місце мрій”.

В частности, объяснили в дирекции, с момента разработки проекта реконструкции транспортной развязки в 2018 году в действие вступили новые строительные нормы.

Справка Finance.ua: