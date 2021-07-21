Pfizer повысила прогноз продаж вакцины против COVID-19 на 2021 год до 33,5 млрд долларов

Компания Pfizer повысила свой прогноз продаж вакцины от COVID-19, разработанной совместно с немецкой компанией BioNTech, до 33,5 млрд долларов. Прогноз повышен на 29%, поскольку страны запасаются вакцинами на оставшуюся часть 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Повышенный прогноз продаж вакцин основан на подписанных сделках на 2,1 млрд доз, и компания может увеличить его, если подпишет дополнительные контракты.
Производитель лекарств получил фору в декабре 2020 года, получив первое разрешение на вакцину COVID-19 в США, и с тех пор опередил конкурентов, столкнувшихся с производственными трудностями. На прошлой неделе Johnson & Johnson оценила объем продаж вакцины против COVID-19 за год в 2,5 миллиарда долларов, в то время как Moderna прогнозирует 19,2 миллиарда долларов.
Pfizer заявила, что с декабря поставила 1 млрд доз вакцины. В этом году у компаний есть план производства около 3 миллиардов доз.
«До пандемии компания Pfizer производила около 200 миллионов доз в год для всего нашего портфеля вакцин», — сказал генеральный директор Альберт Бурла в подготовленном выступлении перед телефонной конференцией.
Компания сообщила, что наращивание производства может быть расширено на текущих мощностях. Кроме того, добавлены новые поставщики и контрактные производители.
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