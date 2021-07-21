Дороги «Большой стройки» не будут платными — Кубраков

Автомобильные дороги, которые строятся в Украине по программе «Большая стройка», никогда не будут платными.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.

Он отметил, что сейчас в Украине готовятся проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожном строительстве, в рамках которых государство будет платить часть средств инвесторам.

«Взносы инвестора будут компенсироваться из государственных средств. То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как «availability payments» или «плата за доступность», — подчеркнул министр.

Он добавил, что кроме выплат за сделанную работу, инвестор также будет получать на следующие 20−25 лет контракт на содержание обновленного участка дороги.

Кубраков напомнил, что в октябре 2020 года Министерство инфраструктуры, Укравтодор, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в Украине презентовали первую программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. Речь идет о 6 участках дорог общей протяженностью 1 500 км, которые были отобраны для потенциальных пилотных проектов ГЧП:

Харьков — Днепр — Запорожье (M-29, M-04, M-18);

Борисполь — Полтава (М-03);

Херсон — Николаев (М-14);

Киев — Житомир — Ровно (М-06);

Ягодин — Ковель — Луцк (М-07, М-19);

Днепр — Кривой Рог — Николаев (M-04, H11).

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Глава Мининфраструктуры рассказал, что сейчас в Украине нет ни одной дороги общего пользования, которая построена за средства частных инвесторов. Сейчас разрабатываются два потенциальных концессионных проекта:

строительство дороги Стрый — Мукачево (для этого проекта разрабатывается технико-экономическое обоснование за средства компании «Онур Конструкцион Интернешнл») и строительство дороги Краковец — Броды — Ровно ( ТЭО разрабатывает компания «Автомагистраль-Юг»).

«Оба ТЭО должны быть завершены до конца этого года. Разработка технико-экономического обоснования является частной инициативой, после завершения исследований будет объявлен открытый конкурс, который должен определить будущего концессионера», — отметил Кубраков.

Он также отметил, что постановление правительства от 23 декабря 2020 года определяет максимальный размер платы за разовый проезд для дорог, которые построены на условиях концессии и она не касается дорог, построенных в рамках ГЧП. Основная задача постановления — создать условия для начала диалога с инвесторами по реализации концессионных проектов в Украине. Определенная постановлением стоимость является предельной, то есть самой высокой, и в ее пределах будет определяться стоимость проезда по конкретному маршруту в соответствии с ТЭО.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.