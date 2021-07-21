Дороги «Большой стройки» не будут платными — Кубраков

Автомобильные дороги, которые строятся в Украине по программе «Большая стройка», никогда не будут платными.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.
Он отметил, что сейчас в Украине готовятся проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожном строительстве, в рамках которых государство будет платить часть средств инвесторам.
«Взносы инвестора будут компенсироваться из государственных средств. То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как «availability payments» или «плата за доступность», — подчеркнул министр.
Он добавил, что кроме выплат за сделанную работу, инвестор также будет получать на следующие 20−25 лет контракт на содержание обновленного участка дороги.
Кубраков напомнил, что в октябре 2020 года Министерство инфраструктуры, Укравтодор, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в Украине презентовали первую программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. Речь идет о 6 участках дорог общей протяженностью 1 500 км, которые были отобраны для потенциальных пилотных проектов ГЧП:
Читайте также: Мининфраструктуры назвало ориентировочную стоимость проезда по платным дорогам
Глава Мининфраструктуры рассказал, что сейчас в Украине нет ни одной дороги общего пользования, которая построена за средства частных инвесторов. Сейчас разрабатываются два потенциальных концессионных проекта:
«Оба ТЭО должны быть завершены до конца этого года. Разработка технико-экономического обоснования является частной инициативой, после завершения исследований будет объявлен открытый конкурс, который должен определить будущего концессионера», — отметил Кубраков.
Он также отметил, что постановление правительства от 23 декабря 2020 года определяет максимальный размер платы за разовый проезд для дорог, которые построены на условиях концессии и она не касается дорог, построенных в рамках ГЧП. Основная задача постановления — создать условия для начала диалога с инвесторами по реализации концессионных проектов в Украине. Определенная постановлением стоимость является предельной, то есть самой высокой, и в ее пределах будет определяться стоимость проезда по конкретному маршруту в соответствии с ТЭО.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За полгода киевляне установили 23 тысячи умных счетчиков12 ч. назад - 1124 33
Зеленский объяснил, что будет с тарифами на газ и электричество для украинцев7 ч. назад - 2271 9
Сдал банковскую карту в аренду и стал должником: новый интернет-развод4 ч. назад - 739 8
В Киеве ужесточили правила для маршруток9 ч. назад - 666 7
Люксембург открывает границы для украинцев10 ч. назад - 198 3
Получать субсидию украинцы будут по новым соцнормам: доплатим за избыточную площадь13 ч. назад - 12047 3
Зеленский объяснил, что будет с тарифами на газ и электричество для украинцев7 ч. назад - 2271 9
Кабмин принял окончательное решение о тарифах на электричество (обновлено)7 ч. назад - 1728 1
Самая дорогая земля – в 5 областях Украины12 ч. назад - 1592
Какие финансовые операции подлежат финмониторингу12 ч. назад - 1491
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1176 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1183 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 667
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2107 1
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1352 3