VW планирует к 2025 году стать лидером по выпуску электромобилей

Volkswagen планирует к 2025 году стать самым крупным в мире производителем электромобилей. Такое заявление сделал глава VW Group Герберт Дисс.

«Мы поставили перед собой стратегическую цель – стать лидером рынка автомобилей с электрической силовой установкой. И мы находимся на правильном пути», — сказал Дисс.

Немецкий автогигант поставил перед собой весьма трудновыполнимую задачу, если учесть два обстоятельства. Во-первых, в 2020 году только 3% мировых продаж Volkswagen пришлось на электромобили.

Во-вторых, сейчас лидером по продажам электромобилей является американская компания Tesla. И она не планирует отказываться от лидерства. К тому же, многие крупнейшие в мире автопроизводители тоже хотят стать лидерами в этом автомобильном сегменте.

VW Group планирует инвестировать огромные средства в разработку и выпуск электромобилей. Также немецкий автогигант будет инвестировать в создание батарей для электрокаров. Это будут унифицированные батареи, благодаря чему снизятся расходы.