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Отрасли с самым быстрым ростом зарплат

Отрасли с самым быстрым ростом зарплат

В июне 2021 года средняя зарплата штатных работников в Украине по сравнению с июнем прошлого года выросла на 23,6%. Средняя зарплата составляла 14 313 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, быстрее всего зарплаты росли в отрасли «Временное размещение и организация питания» — на 71,3% до 8 922 гривен.

Далее идут «Искусство, спорт, развлечения и отдых», где зарплаты за год выросли на 39,5% до 13 260 гривен.

В отрасли «Информация и телекоммуникации» зарплаты за год выросли на 38,4% до 26 197 гривен и являются самыми высокими в Украине.

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В отрасли «Охрана здоровья и предоставление социальной помощи» зарплаты выросли на 36,7% до 12 090 гривен, в «Образовании» — на 31,3% до 14 158 гривен.

Самые низкие темпы роста в отрасли «Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность» — на 14,0% до 12 984 гривен.

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По материалам РБК-Украина
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