Google разрабатывает приложение для перехода с iOS на Android

По данным инсайдеров, компания Google готовит к запуску новое приложение: оно поможет пользователям iOS максимально комфортно перейти на Android. В отличие от облачных хранилищ, перенести можно будет не только список контактов и фотографии, но и многие приложения.
Изучая код нового инструмента резервного копирования, энтузиасты обнаружили в нём упоминание приложения для iOS, позволяющего пользователям экосистемы Apple переключиться на Android. Предположительно речь о некой альтернативе программы «Переход на iOS», разработанной Apple более пяти лет назад.
Ранее копировать важную информацию можно было только через «Google Диск» с дальнейшей ручной загрузкой на Android-устройство. При этом пользователь мог перенести файлы и фотографии, но не приложения. Теперь же, согласно источнику, специальный инструмент будет находить Android-версии различных приложений для iOS и сразу скачивать их из Google Play. Работать это, предположительно, будет только для бесплатного софта — прочий же придётся покупать заново.
Приложения с названием Switch to Android пока нет в App Store — по слухам, оно ещё находится в стадии разработки и тестирования. Сама Google пока не объявляла о выпуске подобного инструмента.
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