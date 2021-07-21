0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Google разрабатывает приложение для перехода с iOS на Android

Google разрабатывает приложение для перехода с iOS на Android

По данным инсайдеров, компания Google готовит к запуску новое приложение: оно поможет пользователям iOS максимально комфортно перейти на Android. В отличие от облачных хранилищ, перенести можно будет не только список контактов и фотографии, но и многие приложения.

Изучая код нового инструмента резервного копирования, энтузиасты обнаружили в нём упоминание приложения для iOS, позволяющего пользователям экосистемы Apple переключиться на Android. Предположительно речь о некой альтернативе программы «Переход на iOS», разработанной Apple более пяти лет назад.

Ранее копировать важную информацию можно было только через «Google Диск» с дальнейшей ручной загрузкой на Android-устройство. При этом пользователь мог перенести файлы и фотографии, но не приложения. Теперь же, согласно источнику, специальный инструмент будет находить Android-версии различных приложений для iOS и сразу скачивать их из Google Play. Работать это, предположительно, будет только для бесплатного софта — прочий же придётся покупать заново.

Приложения с названием Switch to Android пока нет в App Store — по слухам, оно ещё находится в стадии разработки и тестирования. Сама Google пока не объявляла о выпуске подобного инструмента.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.