Зеленский анонсировал аудит реформы децентрализации

После завершения второго этапа реформы децентрализации в Украине нужно провести детальный аудит проведенных мероприятий. Он поможет исправить допущенные ошибки и просчеты.
Об этом 28 июля сообщил президент Владимир Зеленский на всеукраинском форуме «Украина 30. Децентрализация».
«В процессе углубления децентрализации мы видим не только успехи, но и недостатки, которые могли бы быть просто незаметны. По моему убеждению, после завершения второго этапа децентрализации нам просто необходимо провести детальный аудит», — отметил гарант.
По его словам, прежде чем переходить к следующему этапу, власти нужно «исправить допущенные ошибки и просчеты». Власть сейчас этим занимается в рамках Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, который, по убеждению Зеленского, становится аналитическим инструментом помощи в процессе реформы и является площадкой для дискуссий с представителями исполнительной и законодательной ветвей власти.
Президент убежден, что после предоставления полномочий и финансов на места, избранные руководители общин и созданные исполкомы должны осознать ответственность и им нужно «научиться мыслить масштабно».
Также Зеленский назвал реформу децентрализации «одной из самых успешных реформ», в то же время добавил, что она «одна из самых продолжительных и сложных». В частности он отметил, что для ее воплощения в Украине длительное время не было политической воли.
«Сформировано почти 1,5 тысячи территориальных общин, которые покрывают всю территорию Украины. Теперь в Украине 136 районов, старые 490 районов парламент ликвидировал. Эти факты наглядно демонстрируют, что реформа продвигается гораздо быстрее», — сказал президент и добавил, что законопроект о местных государственных администрациях должен расширить полномочия общин. Его, как рассказал он, разрабатывают «с привлечением широкого круга общественности и экспертов».
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