0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

ПриватБанк продал земельные участки в Днепре

ПриватБанк продал земельные участки в Днепре

ПриватБанк продал через систему электронных торгов OpenMarket 7 земельных участков по стартовой цене.

ПриватБанк реализовал на электронном аукционе OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции) предмет ипотеки на правах ипотекодержателя — семь земельных участков в г. Днепр на общую сумму 8,827 млн грн.

Реализованные земельные участки находятся в центре города Днепр (ул. Колодезная и спуск Урицкого), общая площадь – 0,4162 га. Целевое назначение земельного участка – жилой комплекс «Камни».

Торги состоялись еще 3 июня, но ПриватБанк сообщил о них только сейчас. Покупатель не разглашается.

Закон «Об ипотеке» одним из способов обращения взыскания на предмет ипотеки определяет внесудебное урегулирование, в частности право ипотекодержателя совершать продажу предмета ипотеки от собственного имени любому лицу-покупателю (с соблюдением правил предусмотренных статьей 38).

«ПриватБанк совместно с ГП «СЕТАМ» реализовал механизм продажи имущества, которое выступает обеспечением обязательств должников, на электронном аукционе OpenMarket без проведения претензионно-исковой работы. Полученный результат показал эффективность и перспективность такого способа реализации», – уверены в пресс-службе ПриватБанка.

«Реализация ипотечной недвижимости на правах ипотекодержателя от ПриватБанка в рамках добровольной реализации – это хороший кейс для других банков-партнеров, которые заинтересованы в реализации подобных активов через нашу удобную систему аукционов», – считает генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.


Фото: setam.net.ua

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.