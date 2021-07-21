ПриватБанк продал земельные участки в Днепре

ПриватБанк продал через систему электронных торгов OpenMarket 7 земельных участков по стартовой цене.

ПриватБанк реализовал на электронном аукционе OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции) предмет ипотеки на правах ипотекодержателя — семь земельных участков в г. Днепр на общую сумму 8,827 млн грн.

Реализованные земельные участки находятся в центре города Днепр (ул. Колодезная и спуск Урицкого), общая площадь – 0,4162 га. Целевое назначение земельного участка – жилой комплекс «Камни».

Торги состоялись еще 3 июня, но ПриватБанк сообщил о них только сейчас. Покупатель не разглашается.

Закон «Об ипотеке» одним из способов обращения взыскания на предмет ипотеки определяет внесудебное урегулирование, в частности право ипотекодержателя совершать продажу предмета ипотеки от собственного имени любому лицу-покупателю (с соблюдением правил предусмотренных статьей 38).

«ПриватБанк совместно с ГП «СЕТАМ» реализовал механизм продажи имущества, которое выступает обеспечением обязательств должников, на электронном аукционе OpenMarket без проведения претензионно-исковой работы. Полученный результат показал эффективность и перспективность такого способа реализации», – уверены в пресс-службе ПриватБанка.

«Реализация ипотечной недвижимости на правах ипотекодержателя от ПриватБанка в рамках добровольной реализации – это хороший кейс для других банков-партнеров, которые заинтересованы в реализации подобных активов через нашу удобную систему аукционов», – считает генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.



Фото: setam.net.ua