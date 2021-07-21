Налоги для ФЛП в 2022 году возрастут: сколько заплатят предприниматели

Кабинет министров представил бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, в которой заложили минимальную зарплату и прожиточный минимум.

На основе этих данных журналисты 24 канала подсчитали, какими будут налоги для ФЛП.

В начале 2022 года украинцы будут получать минимальную зарплату в размере 6500 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет – 2481 гривна.

Налоги для 1 группы ФЛП с 1 января 2022 года:

ЕСВ – 1430 гривен (22% от минимальной зарплаты);

– 1430 гривен (22% от минимальной зарплаты); Единый налог – 248 гривен 10 копеек (10% от прожиточного минимума по состоянию на 1 января).

Налоги для 2 группы ФЛП с 1 января 2022 года:

ЕСВ – 1430 гривен (22% от минимальной зарплаты);

– 1430 гривен (22% от минимальной зарплаты); Единый налог – 1300 гривен (20% от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января).

Налоги для 3 группы ФЛП с 1 января 2022 года:

ЕСВ – 1430 гривен (22% от минимальной зарплаты);

– 1430 гривен (22% от минимальной зарплаты); 5% от дохода или 3% + НДС .

Минимальную зарплату и прожиточный минимум будут пересматривать в течение года: с 1 июля возрастет прожиточный минимум для трудоспособных лиц до 2600 гривен в июле и минимальная зарплата – до 6700 гривен в октябре. На единый налог это не повлияет, поскольку он является фиксированным в течение всего года. А вот размер ЕСВ возрастет с 1 октября и для всех групп составит 1474 гривны.

Налоги для 1 группы ФЛП с 1 января 2023 года:

ЕСВ – 1578 гривен 72 копейки (22% от минимальной зарплаты);

– 1578 гривен 72 копейки (22% от минимальной зарплаты); Единый налог – 268 гривен 40 копеек (10% от прожиточного минимума по состоянию на 1 января).

Налоги для 2 группы ФЛП с 1 января 2023 года:

ЕСВ – 1578 гривен 72 копейки (22% от минимальной зарплаты);

– 1578 гривен 72 копейки (22% от минимальной зарплаты); Единый налог – 1435 гривен 20 копеек (20% от минимальной зарплаты).

Налоги для 3 группы ФЛП с 1 января 2023 года:

ЕСВ – 1578 гривен 72 копейки (22% от минимальной зарплаты);

– 1578 гривен 72 копейки (22% от минимальной зарплаты); 5% от дохода или 3% + НДС .

В июле 2023 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц возрастет до 2813 гривен. А в декабре – до 2880 гривен. Минимальная зарплата же останется без изменений. А потому налоги для ФЛП в течение 2023 года не будут меняться.

С 1 января 2024 года минимальная зарплата возрастет до 7665 гривен. Прожиточный минимум останется на декабрьском уровне – 2880 гривен. Поэтому на основе этих выплат в очередной раз возрастут налоги для физических лиц-предпринимателей.

Налоги для 1 группы ФЛП с 1 января 2024 года:

ЕСВ – 1686 гривен 30 копеек (22% от минимальной зарплаты);

– 1686 гривен 30 копеек (22% от минимальной зарплаты); Единый налог – 288 гривен (10% от прожиточного минимума по состоянию на 1 января).

Налоги для 2 группы ФЛП с 1 января 2024 года:

ЕСВ – 1686 гривен 30 копеек (22% от минимальной зарплаты);

– 1686 гривен 30 копеек (22% от минимальной зарплаты); Единый налог – 1533 гривны (20% от минимальной зарплаты).

Налоги для 3 группы ФЛП с 1 января 2024 года:

ЕСВ – 1686 гривен 30 копеек (22% от минимальной зарплаты).

– 1686 гривен 30 копеек (22% от минимальной зарплаты). 5% от дохода или 3% + НДС .

Минимальная зарплата не изменится в течение года, а вот прожиточный минимум возрастет дважды: с 1 июля до 3018 гривен и с 1 декабря – до 3082 гривен. Но это уже не повлияет на размер налогов.

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