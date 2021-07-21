Налоги для ФЛП в 2022 году возрастут: сколько заплатят предприниматели

Кабинет министров представил бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, в которой заложили минимальную зарплату и прожиточный минимум.
На основе этих данных журналисты 24 канала подсчитали, какими будут налоги для ФЛП.
В начале 2022 года украинцы будут получать минимальную зарплату в размере 6500 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет – 2481 гривна.
Налоги для 1 группы ФЛП с 1 января 2022 года:
Налоги для 2 группы ФЛП с 1 января 2022 года:
Налоги для 3 группы ФЛП с 1 января 2022 года:
Минимальную зарплату и прожиточный минимум будут пересматривать в течение года: с 1 июля возрастет прожиточный минимум для трудоспособных лиц до 2600 гривен в июле и минимальная зарплата – до 6700 гривен в октябре. На единый налог это не повлияет, поскольку он является фиксированным в течение всего года. А вот размер ЕСВ возрастет с 1 октября и для всех групп составит 1474 гривны.
Налоги для 1 группы ФЛП с 1 января 2023 года:
Налоги для 2 группы ФЛП с 1 января 2023 года:
Налоги для 3 группы ФЛП с 1 января 2023 года:
В июле 2023 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц возрастет до 2813 гривен. А в декабре – до 2880 гривен. Минимальная зарплата же останется без изменений. А потому налоги для ФЛП в течение 2023 года не будут меняться.
С 1 января 2024 года минимальная зарплата возрастет до 7665 гривен. Прожиточный минимум останется на декабрьском уровне – 2880 гривен. Поэтому на основе этих выплат в очередной раз возрастут налоги для физических лиц-предпринимателей.
Налоги для 1 группы ФЛП с 1 января 2024 года:
Налоги для 2 группы ФЛП с 1 января 2024 года:
Налоги для 3 группы ФЛП с 1 января 2024 года:
Минимальная зарплата не изменится в течение года, а вот прожиточный минимум возрастет дважды: с 1 июля до 3018 гривен и с 1 декабря – до 3082 гривен. Но это уже не повлияет на размер налогов.
Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и не пропустите важное.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Учитывается ли стаж, если состоишь на учете в центре занятостиВчера, 07:43 - 10329 5
Должник уплатил трехлетний долг по алиментам в размере 278 тыс. гривенПозавчера, 17:20 - 4593 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 534 2
Незаконная добыча полезных ископаемых: как ужесточили ответственность (инфографика)Вчера, 18:00 - 205 2
Toyota обещает снизить стоимость аккумуляторов для электромобилей на 50%6 ч. назад - 223 1
В Украине вскоре взлетит спрос на одну из вакансийВчера, 15:04 - 6179 2
Порядок приватизации земельного участка, на котором находится домВчера, 12:31 - 2534
Налоги при покупке жилья: можно ли сэкономить на оформлении сделкиВчера, 12:00 - 1790
Самые востребованные профессии: на кого стоит учиться в 2021 годуВчера, 11:01 - 1846
Киев продолжают застраивать (инфографика)Вчера, 16:02 - 952
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 533 2
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1430 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1407 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 766
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2434 2