Межбанк: чего ждать от котировок и рынка

В среду на валютном межбанке опять будет жарко.

Основными мотиваторами для всех участников торгов будут:

1) скорое завершение отчетного периода и необходимость закрытия всех хозяйственных операций по июлю;

2) продолжение периода возмещений НДС экспортерам;

3) попытки отдельных крупных покупателей и спекулянтов продолжить игру “на понижение” доллара;

4) поведение Нацбанка;

5) расчеты по аукциону ОВГЗ и погашение Минфином валютных бумаг на сумму около $350 млн.

Что касается аукциона по размещению ОВГЗ от 27 июля – то он прошел слабо. Чиновники смогли разместить облигаций всего на сумму 3,127 млрд гривен в эквиваленте. Это не особо отразится на ситуации на ресурсном и валютных рынках, а вот погашение Минфином долларовых бумаг – важное событие для всех сегментов денежного рынка страны.

Приближение отчетной даты заставит активизироваться всех клиентов и это повлияет на статистику торгов. По нашему прогнозу сегодня объем операций на межбанке составит до $135-170 млн при заключении до 520-680 сделок. Как и вчера – крупные покупатели и спекулянты постараются закрепить свои успехи прошлых дней и снова сыграть “на понижение”. При существенных перекосах на межбанке – мы снова увидим НБУ с интервенцией по выкупу излишков доллара и его ценники станут главным ориентиром по курсу на сегодня. Если же перекосы будут незначительными (как- никак регулятор массированно скупает излишек предложения доллар уже последние несколько дней) – НБУ постарается не вмешиваться в ход событий на межбанке.

Котировки межбанка, по расчетам 28 июля будут в пределах: доллар — коридор 26,75 – 27,00 грн, евро — коридор 31,50 – 31,85 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,70 – 27,05 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15 коп, а в кассах банков до 20-25 коп.

Евро: в банках коридор от 31,50 до 32,10 грн при спреде до 25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах гораздо более узкого коридора 31,50 – 31,85 грн при спреде около 20 копеек.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 26,60 – 26,90 грн и продажа 26,94 – 27,05 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,85 – 26,90 грн и продажа 26,92 – 27,00 грн.

курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,87 / 26,89

евро –31,74 / 31,76

Курсы валют на Межбанке

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