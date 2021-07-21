Межбанк: чего ждать от котировок и рынка

В среду на валютном межбанке опять будет жарко.Основными мотиваторами для всех участников торгов будут:
1) скорое завершение отчетного периода и необходимость закрытия всех хозяйственных операций по июлю;
2) продолжение периода возмещений НДС экспортерам;
3) попытки отдельных крупных покупателей и спекулянтов продолжить игру “на понижение” доллара;
4) поведение Нацбанка;
5) расчеты по аукциону ОВГЗ и погашение Минфином валютных бумаг на сумму около $350 млн.
Что касается аукциона по размещению ОВГЗ от 27 июля – то он прошел слабо. Чиновники смогли разместить облигаций всего на сумму 3,127 млрд гривен в эквиваленте. Это не особо отразится на ситуации на ресурсном и валютных рынках, а вот погашение Минфином долларовых бумаг – важное событие для всех сегментов денежного рынка страны.
Приближение отчетной даты заставит активизироваться всех клиентов и это повлияет на статистику торгов. По нашему прогнозу сегодня объем операций на межбанке составит до $135-170 млн при заключении до 520-680 сделок. Как и вчера – крупные покупатели и спекулянты постараются закрепить свои успехи прошлых дней и снова сыграть “на понижение”. При существенных перекосах на межбанке – мы снова увидим НБУ с интервенцией по выкупу излишков доллара и его ценники станут главным ориентиром по курсу на сегодня. Если же перекосы будут незначительными (как- никак регулятор массированно скупает излишек предложения доллар уже последние несколько дней) – НБУ постарается не вмешиваться в ход событий на межбанке.
Котировки межбанка, по расчетам 28 июля будут в пределах: доллар — коридор 26,75 – 27,00 грн, евро — коридор 31,50 – 31,85 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Доллар: коридор покупок и продаж 26,70 – 27,05 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15 коп, а в кассах банков до 20-25 коп.
Евро: в банках коридор от 31,50 до 32,10 грн при спреде до 25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах гораздо более узкого коридора 31,50 – 31,85 грн при спреде около 20 копеек.
Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:
Курс доллара в банках: прием 26,60 – 26,90 грн и продажа 26,94 – 27,05 грн.
В обменниках финкомпаний: покупка 26,85 – 26,90 грн и продажа 26,92 – 27,00 грн.
курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,87 / 26,89
евро –31,74 / 31,76
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