Только 40% украинцев готовы переплачивать за репутацию компании

В 2020 году всего 22,5% украинцев всегда обращали внимание на уровень добропорядочности частных компаний при покупке товаров и услуг, и только 40% согласились переплачивать за репутацию.
Об этом свидетельствуют результаты опроса UNIC.
«Всего в опросе было задействовано более 1 тысячи респондентов. А проводился он компанией Pro-Consulting в рамках финансовой поддержки Антикоррупционной инициативы Европейского Союза», — рассказала глава секретариата UNIC Антонина Прудко.
По ее словам, наличие внутренних политик, касающихся запрета взяточничества и других принципов добропорядочности в компаниях, было важным лишь для 63,4% опрошенных украинцев в 2020 году. 12,3% сообщили, что это не важно при покупке товаров или получении услуг.
Также 40% респондентов рассказали, что готовы платить больше, в том числе на 10−20%, за товары и услуги, предоставляемые компаниями, у которых высокий уровень добропорядочности. Еще 26% колебались в сторону «да», 9% – в сторону «нет». В то время как 25% опрошенных рассказали, что переплачивать за репутацию отказываются.
Кроме того, 35,6% украинцев, опрошенных в ходе исследования, во время покупки товара или услуг обращают внимание прежде всего на цену, 56,4% – на качество и 8% – на местонахождение, а точнее, наличие товара/услуг рядом с местом проживания.
«Также 80% респондентов отметили, что компании, которые работают добропорядочно и прозрачно, и у них все в порядке, они должны получать поддержку государства. В частности, это определенные льготы, административные упрощения и преимущества в кредитовании», — добавила Прудко.
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