Договор дарения движимого имущества: нужно ли заверять

Довольно часто к нотариусам обращаются за заверением договоров дарения недвижимости. Вместе с тем, встречаются случаи, когда гражданам необходимо зафиксировать дарение движимого имущества (например, определенную сумму денег безвозмездно передать фирме или предприятию).

Об этом пишет Минюст.

Так вот, нужно ли такую сделку заверять у нотариуса.

Согласно ст. 208 Гражданского кодекса Украины, такой договор должен быть заключен в письменной форме. Однако, если будет заключаться договор дарения валютных ценностей на сумму, которая превышает 50-кратный размер необлагаемого минимума доходов граждан, то такая сделка заключается в письменной форме и подлежит нотариальному заверению.

Однако, согласно гражданскому законодательству, по требованию физического или юридического лица любая сделка с его участием может быть нотариально заверена.

Стоит отметить, что устно могут заключаться сделки, которые полностью выполняются сторонами в момент их совершения, за исключением сделок, подлежащих нотариальному заверению и (или) государственной регистрации, а также сделок, которые ввиду несоблюдения письменной формы считаются недействительными.

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