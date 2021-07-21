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Самые востребованные профессии: на кого стоит учиться в 2021 году

Самые востребованные профессии: на кого стоит учиться в 2021 году

Эксперт рынка труда Сергей Марченко заявил, что украинские абитуриенты недооценивают промышленность и агробизнес. По его словам, запрос на специалистов в этих сферах стабилен из года в год, но их абитуриенты почему-то обходят вниманием.

“В агросекторе в последние годы очень много денег, люди неплохо зарабатывают. Если говорить о специалистах для агробизнеса, там есть целый пласт направлений, таких как агрономы, зоотехники, ветеринары, механизаторы, которые очень недооценены абитуриентами. Если говорить о промышленности, много лет эйчары производителей буквально кричат о том, что не хватает квалифицированных инженеров на производстве, энергетиков, логистов. Недавно у нас был очень тяжелый поиск менеджера по качеству”, – добавил Марченко.

Востребованными, как сейчас, так и в будущем, будут профессии сферы IT: разработчики программного обеспечения, дизайнеры, гейм-девелоперы, специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению, Big Data.

Эксперт удивляется, что несмотря на стремительное развитие этой сферы компьютерные науки в этом году находятся лишь на четвертом месте по количеству поданных заявлений абитуриентов. Несменным лидером интереса учащихся много лет остается филология. Притом, что выпускники-филологи, которые идут работать по специальности, зарабатывают не так много.

“Нужно понимать, даже если у человека нет особого таланта к программированию, если он станет посредственным разработчиком программного обеспечения, он всегда свои 50-60 тыс грн заработает. А если он будет классным филологом, к сожалению, потолок 15-20 тыс грн”, – резюмировал Марченко.

h2. Хочу получить деньги до зарплаты 💸
По материалам Обозреватель
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