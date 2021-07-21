Бизнес усматривает риски для своей деятельности в случае усиления карантина

Бизнес усматривает риски для своей деятельности в случае введения очередного этапа карантинных мероприятий в связи с ростом заболеваемости COVID-19, а следовательно, и увеличение дополнительных расходов для него.

Об этом говорится в пресс-релизе к заседанию Антикризисного совета общественных организаций Украины и Правления Всеукраинской общественной организации «Украинский союз промышленников и предпринимателей», имеющемся в распоряжении агентства.

“Риск введения очередного этапа карантинных мероприятий в случае роста заболеваемости COVID-19, а следовательно, и увеличение дополнительных расходов для бизнеса сохраняется. В то же время вакцинация в стране пока проходит медленно – по состоянию на 20 июля хотя бы одну дозу вакцины в Украине получили лишь 6,7% населения, – говорится в сообщении.

Кроме этого, один из ключевых краткосрочных рисков для экономики Украины – пиковые выплаты по государственному долгу в объеме более 3 млрд долл. США, которые приходятся на третий квартал этого года. В целом, на протяжении следующих двенадцати месяцев только валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному государством долгу превысят 10 млрд долл.

Только за первый квартал расходы государственного бюджета на погашение и обслуживание долговых и гарантированных государством обязательств, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, выросли на 56% до 147 млрд грн и составили 38% расходов государственного бюджета.