Долги за тепло обложили процентами: нужно ли оплачивать дополнительные начисления

С июня киевляне, у которых есть долги за коммунальные услуги, стали получать платежки с новыми начислениями. Отныне кроме платы по тарифу за отопление и горячую воду в квитанциях появилось по две новые графы: «Инфляционная составляющая задолженности» и «3% годовых» (так называемая плата за пользование средствами).

Фактически таким образом столичные коммунальщики из «Киевтеплоэнерго» попытались обойти запрет взимать штрафы и пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Мораторий на штрафы был введен еще в марте прошлого года на период до конца общегосударственного карантина.

Законны ли новые начисления от столичных коммунальщиков и нужно ли гражданам по ним платить.

Сами коммунальщики утверждают, что начисления инфляционной составляющей долга и 3% годовых в платежках — вполне законны, ведь они не являются штрафами и не подпадают под действие введенного на период карантина запрета.

«Инфляционная составляющая и проценты годовых — это не штрафные санкции (пеня или неустойка), которые запрещены в карантин „антикоронавирусным“ законодательством. Учет в долгах индекса инфляции и 3% годовых регулируется статьей 625 Гражданского кодекса Украины. Поэтому начисление произведены вполне законно», — объяснил глава предприятия «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев объясняет, что столичные коммунальщики стали начислять киевлянам, которые имеют долги за отопление и горячую воду, дополнительные платежи ввиду стремительно растущего объема задолженности со стороны потребителей тепла.

«Есть потребители, у которых есть значительная задолженность за тепловую энергию, за горячее водоснабжение или отопление. Действительно, к ним принимаются соответствующие меры, поскольку только за последний отопительный сезон задолженность за тепло в целом выросла более чем на 3 млрд грн по городу», — говорит заместитель председателя КГГА.

Он также добавил, что в столице есть категория людей, у которых есть квартиры площадью более 200 кв. м, автомобили и довольно нормальные условия для жизни, но они сознательно не платят за коммунальные услуги.

«К таким будут применяться достаточно жесткие меры. И мы вынуждены это делать. Поэтому выставляется коэффициент инфляции в платежках для того, чтобы стимулировать нормальную платежную дисциплину», — отметил заместитель председателя КГГА.

«Поэтому мы не можем сегодня лояльно относиться к тем, кто сознательно не платит за коммунальные услуги», — сказал заместитель председателя КГГА.

Опрошенные журналистами специалисты по вопросам ЖКХ подтверждают, что новые начисления в платежках киевлян — это попытка «Киевтеплоэнерго» собрать средства, чтобы купить газ на следующий отопительный сезон у «Нафтогаза» на его условиях.

«В этом году „Нафтогаз“ выставил новые цены на газ для тепловиков. Прошлой зимой коммунальные предприятия устанавливали стоимость своих услуг, исходя из цены газа, которая была в 2017—2018 годах на уровне 4,5−5 грн/куб. м с учетом распределения. Сегодня „Нафтогаз“ предлагает газ по цене 7,42 грн/куб. м без учета стоимости распределения, которая достигает 2,14 грн/куб. м. Фактически с 2021 года киевские коммунальщики будут покупать газ по цене 9 грн/куб. м, что почти вдвое больше, чем было в предыдущем году», — пояснил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, коммунальные предприятия смогут покупать газ у «Нафтогаза» по цене 7,42 грн/куб. м только на условиях 50%-й предоплаты и полного расчета за газ до 20 числа следующего месяца.

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Платить ли? «Я бы их не платил. Я бы платил только за то, что определено законом — размер ежемесячного платежа», — объясняет в комментарии ТСН.ua исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк.

Соглашается с ним и Олег Попенко. «На сегодня я как потребитель воздержался бы от уплаты этих начислений», — говорит эксперт.

По его словам, хотя эти проценты начисляются на долг, имеющийся у киевлян перед коммунальными предприятиями, были случаи, когда проценты безосновательно начислялись на ежемесячную сумму платежа — то есть потребителям, которые даже не имеют долга перед коммунальщиками.

«Инфляционный платеж однозначно не может быть обязательным, ведь на это нет никаких законных оснований. К тому же он, как и 3% годовых, не является штрафами. Это в „Киевтеплоэнерго“ решили таким образом собрать дополнительные средства с потребителей», — говорит Олег Попенко.