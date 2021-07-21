Самая дорогая земля – в 5 областях Украины

По состоянию на начало июля в Украине на продажу предлагалось 1973 земельных участка. Об этом свидетельствуют данные исследования геоинформационной системы “Увекон”.
Из указанного числа львиная доля была сосредоточена в Киевской области – более 430. Далее следуют Одесская (170 участков), Днепропетровская (132), Львовская (114), Полтавская (106), Харьковская (99), Херсонская (98), Житомирская (96) и Винницкая области (80 участков).
“В других областях уровень предложения земли сельхозназначения был значительно меньше. Самый низкий показатель зафиксирован в Луганской области – 17 земельных участков”, – прокомментировал партнер по развитию бизнеса “Увекона” Александр Коробко.
В Киевской области, в непосредственной близости к столице (удаленность 20-30 км) она достигала $4,5 тыс./га. По этому показателю столичный регион опередил некоторые страны ЕС. Для сравнения, в Румынии земля стоит $2,5 тыс./га, в Литве – $2,2 тыс./га, в Латвии – $1,4 тыс./га.
Наиболее дорогие участки предлагались в Киевской, Черкасской, Львовской, Одесской и Закарпатской областях.
Самая дешевая земля – в Донецкой и Луганской областях, из-за близости к прифронтовой линии.
Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий заявил, что цена зависит от многих факторов: плодородие/потенциальная урожайность, расположение, арендуются ли земля и на сколько лет.
Для чего покупают землю. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины с 1 по 19 июля включительно было заключено более 1100 договоров на покупку/продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Всего на указанную дату было осуществлено транзакций суммарно на 1530 гектаров.
Александр Коробко отметил, что рынок сельхозземель пребывает на стадии формирования – указанные цены были обнародованы накануне его открытия. По его словам, только в августе можно будет говорить “о соответствии цен имеющемуся спросу”.
Он предположил, что сельскохозземли, выставленные на продажу, “продаются не для фермеров”. Скорее всего, в покупке заинтересованы предприниматели, которым нужна земля “для обустройства заправки или строительства жилья и т.д.”.
Александр Паращий отметил, что “покупать гектарами землю с/х назначения для заправок или жилья не очень рационально”.
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