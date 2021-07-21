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Количество криптоматов в мире увеличилось почти на 70% — исследование

Количество криптоматов в мире увеличилось почти на 70% — исследование

В 2021 году количество установленных криптовалютных банкоматов увеличилось более чем на 70%. Об этом свидетельствуют данные сервиса Coin ATM Radar.

По данным издания, в мире насчитывалось 24 тысячи 5 банкоматов, а 1 января 2021 года их насчитывалось 13 993 штуки.

Таким образом, с начала года установили более 10 тысяч новых биткойн-банкоматов по всему миру.

Сейчас новые биткойн-ATM устанавливаются со скоростью более 52 единиц в сутки, передает ForkLog.

Абсолютное большинство работающих устройств находится в США — 21 116 или 87,9% от общего числа в мире. В Канаде установлено 1 697 (7%) биткоин-ATM, что больше, чем во всей Европе.

Среди производителей устройств доминируют компании Genesis Coin и General Bytes — их рыночные доли составляют 40,9% и 24% соответственно.

Топ-10 ведущих операторов управляют более чем половиной работающих биткоин-ATM (65,2%). У тройки лидеров — CoinFlip, Bitcoin Depot и CoinCloud — доли от общего количества превышают 10%.

Напомним, в ноябре 2019 года Украина по количеству биткойн-ATM находилась на 20 месте в мире — в стране было на тот момент установлено 19 криптовалютных банкоматов.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по финансовому надзору Германии (BaFin) конфисковало криптовалютные терминалы польского оператора Shitcoins Club из-за несоблюдения регуляторных требований.

По материалам Дело
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