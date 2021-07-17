Суд подтвердил законность неплатежеспособности банка «Новый»

Шестой апелляционный административный суд 26 июля отказал в удовлетворении апелляционной жалобы акционера ПАО «АКБ «Новый».
Об этом сообщили в НБУ.
Апелляционная инстанция оставила в силе решение Окружного административного суда города Киева от 3 марта 2021 года, которым было полностью отказано в удовлетворении иска акционера об отмене решений Национального банка об отказе в согласовании плана прекращения банковской деятельности и отнесении банка к категории неплатежеспособных.
Истцом по этому делу выступал владелец существенного участия в банке – государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», которое владело 18,3297% акций ПАО «АКБ «Новый».
“Национальный банк приветствует законное и обоснованное судебное решение. Суд в очередной раз подтвердил, что банк “Новый” был правомерно выведен с рынка. Акционер банка имел возможность, однако не выполнил программу капитализации, что поставило под угрозу интересы вкладчиков и кредиторов. Поэтому вывод неплатежеспособного банка с рынка является ожидаемым следствием такого бездействия его владельцев”, – отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.
Национальный банк 13 июля 2017 года отказал в согласовании плана прекращения банковской деятельности ПАО «АКБ «Новый» и принял решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных. Основанием для этого был тот факт, что размер регулятивного капитала ПАО «АКБ «Новый» на 12 июля 2017 года был менее одной трети от минимального уровня.
Это свидетельствовало о необеспечении выполнения ПАО “АКБ “Новый” программы капитализации в установленные сроки и о наличии правовых оснований для отнесения этого банка к категории неплатежеспособных.
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