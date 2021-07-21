Новые COVID-варианты возглавили список угроз для финансовых рынков – Deutsche Bank

Новые варианты коронавируса теперь возглавляют список проблем, касающихся финансовых рынков, согласно ежемесячному опросу Deutsche Bank за июль.
Об этом сообщает Reuters.
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Так, в последние недели бурный Delta-вариант коронавирус поразил рынки, вызывая беспокойство по поводу того, что пик роста мировой экономики уже прошел, и человечеству грозит новая рецессия.
Отмечается, что в опросе Deutsche Bank, охватившем около 550 профессионалов-экономистов во всем мире, свыше 60% респондентов сказали, что считают новые варианты вируса более тревожными, чем в апреле, когда последний раз COVID-19 признавался самым большим риском.
На втором же месте угроз теперь находятся опасения инфляции.
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