Новые COVID-варианты возглавили список угроз для финансовых рынков – Deutsche Bank

Новые варианты коронавируса теперь возглавляют список проблем, касающихся финансовых рынков, согласно ежемесячному опросу Deutsche Bank за июль.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, в последние недели бурный Delta-вариант коронавирус поразил рынки, вызывая беспокойство по поводу того, что пик роста мировой экономики уже прошел, и человечеству грозит новая рецессия.

Отмечается, что в опросе Deutsche Bank, охватившем около 550 профессионалов-экономистов во всем мире, свыше 60% респондентов сказали, что считают новые варианты вируса более тревожными, чем в апреле, когда последний раз COVID-19 признавался самым большим риском.

На втором же месте угроз теперь находятся опасения инфляции.