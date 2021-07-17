Доставка пенсий почтой: ПФУ подготовил новые условия конкурса

Пенсионный фонд Украины подготовил проект Порядка проведения конкурса по отбору организаций, осуществляющих выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины.
До проведения конкурса пенсии будет доставлять «Укрпошта».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа, который повторно обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Согласно проекту, к участию в конкурсе допускаются операторы почтовой связи, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере предоставления услуг почтовой связи в течение не менее чем пять лет.
Кроме того, операторы должны предоставлять услуги в административно-территориальных единицах, в которых работают главные управления Пенсионного фонда Украины, структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения местных администраций и громад
Также такие операторы почтовой связи должны финансовую и материально-техническую способность обеспечить сохранность средств, предназначенных для выплаты пенсий и денежной помощи, и их доставку получателям.
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