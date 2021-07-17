Минэкономики назвало количество трудоустроенных украинцев в 1 полугодии

На фоне роста объемов промышленного производства в I полугодии 2021 года происходят позитивные тенденции к восстановлению количества работников в промышленности.
Об этом говорится на сайте министерства.
Количество трудоустроенных безработных при содействии Государственной службы занятости в первом полугодии 2021 года:
По состоянию на 1 июля 2021 года количество вакансий в перерабатывающей промышленности, по сравнению с соответствующей датой 2020 года, выросло на 49% (до 16 тыс.).
Наиболее существенный рост зафиксирован в металлургическом производстве, производстве мебели, ремонте и монтаже машин и оборудования, производстве резиновых и пластмассовых изделий, обработки древесины.
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