Минэкономики назвало количество трудоустроенных украинцев в 1 полугодии

На фоне роста объемов промышленного производства в I полугодии 2021 года происходят позитивные тенденции к восстановлению количества работников в промышленности.

Об этом говорится на сайте министерства.

Количество трудоустроенных безработных при содействии Государственной службы занятости в первом полугодии 2021 года:

на предприятиях добывающей промышленности и разработки карьеров выросло на 33% (до 3,2 тыс. человек),

на предприятиях перерабатывающей промышленности – на 39% (до 32,2 тыс. человек).

По состоянию на 1 июля 2021 года количество вакансий в перерабатывающей промышленности, по сравнению с соответствующей датой 2020 года, выросло на 49% (до 16 тыс.).

Наиболее существенный рост зафиксирован в металлургическом производстве, производстве мебели, ремонте и монтаже машин и оборудования, производстве резиновых и пластмассовых изделий, обработки древесины.

Справка Finance.ua: