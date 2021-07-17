Сколько было возвращено киевлянам по налоговой скидке: как воспользоваться

Почти 27,4 млн грн НДФЛ с начала года было возвращено киевлянам, которые воспользовались правом на налоговую скидку.
«С целью получения налоговой скидки жителями столицы в І полугодии текущего года подано 6 203 декларации об имущественном состоянии и доходах за отчетный 2020 год.
К возврату задекларировано почти 38,9 млн грн налога на доходы физических лиц, что на 5,9 млн грн больше аналогичного периода прошлого года», – об этом во время онлайн встречи с налогоплательщиками г. Киева рассказал и.о. заместителя начальника столичной налоговой Дмитрий Аленин.
Сейчас почти 5 тысячам плательщиков уже возвращено из бюджета около 27,4 млн грн налога на доходы физических лиц.
Наибольшее количество деклараций киевляне подали для возврата расходов за обучение, что составило 4 686 деклараций, или 75% от общего количества поданных деклараций с целью реализации права на налоговую скидку.
Напоминаем, что налогоплательщики имеют право подать декларацию об имущественном состоянии и доходах с целью реализации права на налоговую скидку в соответствии со ст. 166 Налогового кодекса Украины. Последний день для подачи декларации – 31 декабря 2021 года (включительно).
Подать декларацию гражданам необходимо в контролирующий орган по своему налоговому адресу одним из таких способов:
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