Оптовые цены на топливо поползли вверх, несмотря на снижение мировых котировок

За неделю, с 16 по 23 июля, оптовая цена нефтепродуктов стала расти. В частности, дизтопливо подорожало на 82 коп., или 3,46%, А-92 прибавил в цене 31 коп., или 1,14%, А-95 – 39 коп., или 1,39%, сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы “А-95”.

При этом рост произошел на фоне ощутимого снижения мировых котировок нефти в начале недели – с $74 до $69 за баррель. Однако на оптовом рынке это не сказалось. С 21 июля стоимость мелкого опта устремилась вверх, местами прибавив 1,5 грн к концу недели.

Трейдеры связывают такой ажиотажный рост с тремя основными факторами:

20 июля “Укртатнафта” взяла паузу в предложении бензинов и ДТ;

нехватка продукта на юге страны – по информации трейдеров, очередная поставка на 30 тыс. т от Coral Energy в Николаев ожидается только 27 июля;

задержка с выходом из ремонта Мозырского НПЗ.

В то же время трейдеры ожидают, что внутренний рынок последует тенденциям мирового, и цены опустятся. Если учитывать ажиотажную составляющую, то стоимость литра может упасть на 1-1,1 грн.