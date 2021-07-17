Оптовые цены на топливо поползли вверх, несмотря на снижение мировых котировок

За неделю, с 16 по 23 июля, оптовая цена нефтепродуктов стала расти. В частности, дизтопливо подорожало на 82 коп., или 3,46%, А-92 прибавил в цене 31 коп., или 1,14%, А-95 – 39 коп., или 1,39%, сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы “А-95”.
При этом рост произошел на фоне ощутимого снижения мировых котировок нефти в начале недели – с $74 до $69 за баррель. Однако на оптовом рынке это не сказалось. С 21 июля стоимость мелкого опта устремилась вверх, местами прибавив 1,5 грн к концу недели.
Трейдеры связывают такой ажиотажный рост с тремя основными факторами:
20 июля “Укртатнафта” взяла паузу в предложении бензинов и ДТ;
нехватка продукта на юге страны – по информации трейдеров, очередная поставка на 30 тыс. т от Coral Energy в Николаев ожидается только 27 июля;
задержка с выходом из ремонта Мозырского НПЗ.
В то же время трейдеры ожидают, что внутренний рынок последует тенденциям мирового, и цены опустятся. Если учитывать ажиотажную составляющую, то стоимость литра может упасть на 1-1,1 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнергетики рассказали о новых тарифах на электроэнергию8 ч. назад - 4947 10
Как проверить, не внесены ли вы в реестр должниковВчера, 15:17 - 97032 9
Укртрансгаз за полгода сократил потери газа на 2 миллиарда кубов12 ч. назад - 601 6
«Антонов» планирует собирать модифицированные украинские самолеты в Канаде4 ч. назад - 340 4
«Газпром» снижает транзит через Украину, чтобы ускорить запуск «Северного потока-2», — оператор ГТС11 ч. назад - 447 4
Украинцы в августе получат повышенные пенсии11 ч. назад - 11724
В Минэнергетики рассказали о новых тарифах на электроэнергию8 ч. назад - 4947 10
Как поднятие учетной ставки повлияет на доходность депозитов: ожидания НБУ12 ч. назад - 3780
Пять самых популярных кроссоверов в СШАВчера, 23:18 - 2635
Межбанк: до каких пределов подешевеет валюта9 ч. назад - 2106 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 916 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 950 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 567
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1792
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1181 3