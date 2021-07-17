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В Харькове представят трамвай собственного производства

Презентация двух новых трамваев запланирована в Харькове на сентябрь.

Об этом сообщает SpecMachinery.com.ua.

«В сентябре мы покажем одинарный трамвай харьковской сборки. Также на сентябрь запланирована презентация второго, штадлеровского, трехсекционного трамвая. Сейчас мы в активной фазе переговоров. За три-четыре года нам нужно кардинально обновить трамвайный парк, — сообщил секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.

Секретарь городского совета подчеркнул, что выгоднее не покупать импортные трамваи, а производить их на мощностях предприятий Харькова.

По его словам, закупать трамваи иностранного производства невыгодно, поскольку стоимость одного вагона варьируется от 1 до 1,5 млн евро, и ни один бюджет любого города позволить такое не может. Другое дело производить трамваи здесь, на харьковских предприятиях. Это новые рабочие места, это уплата налогов в бюджет города и это разумная цена.

Напомним, образец трамвая будет производиться на базе «Экополис» ХТЗ". Планируется, что трамваи харьковского производства выйдут на городские маршруты уже в следующем году.

Как сообщает SpecMachinery.com.ua в городе и раньше выпускали опытные образцы трамваев. Однако на этот раз подход к созданию электротранспорта совсем другой.

По материалам Finance.UA
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