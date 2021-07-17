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Oppo готовит конкурента Apple Watch

Компания Oppo должна анонсировать Oppo Watch 2 уже 27 июля в Китае. Перед запуском в Сети появились инсайдерские данные, которые раскрыли характеристики и дизайн. Изображение демонстрирует, что Oppo Watch 2 будет поддерживать звонки, как и Oppo Watch в прошлом году. Вполне возможно, что Oppo Watch 2 будет поддерживать e-SIM, но только для китайского рынка, поскольку в прошлом году глобальная версия Oppo Watch не поддерживала e-SIM.

Другое изображение Oppo Watch 2 демонстрирует поддержку карт для навигации. Из этого можно сделать вывод, что у смарт-часов будет поддержка GPS, как и у Oppo Watch. Также на изображениях видно, что у Oppo Watch 2 будет изогнутый дисплей. Остальные характеристики дисплея раскроет уже производитель в ходе презентации, которая пройдет 27 июля.

Oppo Watch 2 должен получить флагманский чипсет для смарт-часов Qualcomm Snapdragon Wear 4100 с ко-процессором Apollo 4s. Он должен получить поддержку LTE, мониторинг стресса, RTOS для хорошей автономности и оболочку ColorOS. В модели будет поддержка нового приложения Oppo Relax.

Новый смарт-часы Oppo Watch 2 должен быть доступен в размерах 42 миллиметра и 46 миллиметров в четырех цветах. Согласно последним данным, компания также работает над смарт-часами Oppo Watch Free. К сожалению, об этом устройстве пока ничего не известно.

По материалам ITsider.
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