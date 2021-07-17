Еще одна страна открыла границы

Правительство Португалии прияло решение разрешить въезд в страну для украинских туристов.
В частности, граждане Украины смогут путешествовать по Португалии с 26 июля 2021 года, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
«Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации
В то же время въезд украинцам на континентальную Португалию любым транспортом разрешен временно, а именно в период с полуночи 26 июля до 23:59 8 августа 2021 года.
Причем это решение может быть пересмотрено в любой момент.
Для въезда в Португалию необходимо предоставить:
Также въезд разрешен при наличии действующего, выданного в любой стране Европейского Союза COVID-сертификата (в бумажном или в электронном варианте).
При этом гражданам Украины, которые не имеют европейского сертификата, прибытие авиа- или морским транспортом на территорию континентальной Португалии разрешено при:
— наличии действительного вида на жительство в Португалии (Residência) и справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до приезда или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный не более чем за 48 часов;
— наличии документов, подтверждающих статус «члена семьи гражданина ЕС» и справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный в период не более чем за 48 часов.
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