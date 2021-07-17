Еще одна страна открыла границы

Правительство Португалии прияло решение разрешить въезд в страну для украинских туристов.

В частности, граждане Украины смогут путешествовать по Португалии с 26 июля 2021 года, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета Е С . Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с Евросоюзом», — написал он в микроблоге.

В то же время въезд украинцам на континентальную Португалию любым транспортом разрешен временно, а именно в период с полуночи 26 июля до 23:59 8 августа 2021 года.

Причем это решение может быть пересмотрено в любой момент.

Для въезда в Португалию необходимо предоставить:

справку с отрицательным результатом тестирования на COVID -19 методом ПЦР -теста, сделанный не более чем за 72 часа до въезда;

справку о результатах быстрого теста на антитела к COVID -19 ( TRA g), сделанный в период не более чем за 48 часов до въезда в страну.

Также въезд разрешен при наличии действующего, выданного в любой стране Европейского Союза COVID-сертификата (в бумажном или в электронном варианте).

При этом гражданам Украины, которые не имеют европейского сертификата, прибытие авиа- или морским транспортом на территорию континентальной Португалии разрешено при:

— наличии действительного вида на жительство в Португалии (Residência) и справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до приезда или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный не более чем за 48 часов;

— наличии документов, подтверждающих статус «члена семьи гражданина ЕС» и справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный в период не более чем за 48 часов.