Межбанк: доллар спасли от обвала ниже 27 гривен

В пятницу на валютном рынке не было скучно никому – ни дилерам, ни клиентам, ни спекулянтам, ни самому Нацбанку. Весь день предложение существенно превышало спрос и практически всю курсовую “погоду” делал НБУ.
Несмотря на вчерашние заявления руководства регулятора о том, что плановые суммы интервенций по покупке доллара на межбанке будут скоро сокращены с нынешних ежедневных $20 млн до $5 млн – именно Нацбанку пришлось сегодня выкупать весь излишек предложения. Особого числа желающих купить валюту среди представителей реального сектора не было, а те кто все же покупал – делали это очень осторожно и явно выжидали “дна” по курсу. Эта тактика сегодня для них была правильной.
С утренних 27,125/27,145 уже к 11 часам курс резко просел до 27,045/27,065 гривен и стало ясно, что выкупать предложение доллара особенно некому. Все явно шло к провалу котировок ниже психологического порога в 27 гривен за доллар. И продавцы постепенно снижали свои ценники, а немногочисленные покупатели и спекулянты активно играли “ на понижение”.
Ближе к 11 часам на межбанк вышел НБУ с покупкой валюты по цене не выше 27,06 гривен. Это частично сдержало падение котировок, но не решило проблему в целом – покупателей по прежнему было мало, а желающих продать хватало. Объем сделок превысил $100 млн. Но как только регулятор ушел – котировки снова пошли вниз и к 12 часам остановились на отметке 27,03/27,05 гривен за доллар.
Курс явно мог бы опять просесть и больше, но в этот момент еще оставшиеся крупные покупатели, видимо, решили, что “дно” достигнуто и стали закрывать свои основные объемы. И курс в пределах 27,03/27,05 гривен с небольшими отклонениями продержался почти до 15 часов.
Но избыток предложения все же продолжал давить на рынок и после 15:15 на торги во второй раз вышел НБУ с покупкой не выше 27,04 гривен. Этим он окончательно остановил падение курса и к завершению сессии котировки остановились на отметке 27,04/27,06 гривен за доллар.
Главные события 23 июля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,04 / 27,06
евро – 31,80 / 31,83
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1761 / 1,1762
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