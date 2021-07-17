0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

«Новая почта» предупредила о мошенниках в онлайн-магазинах

«Новая почта» предупредила о мошенниках в онлайн-магазинах

Частный почтовый оператор «Новая почта», который недавно попал в скандал с огромным штрафом, предупредил украинцев, что при совершении онлайн-покупок в Украине и за рубежом можно попасть в мошеннические сети. В компании подготовили инструкцию о том, как противостоять аферистам.

Для безопасных онлайн покупок в Украине лучше всего соблюдать следующие правила:

  • Платить только через официальный сайт «Новой почты». Любые другие ссылки на неизвестные ресурсы — уловки мошенников.
  • При совершении покупок на маркетплейсах необходимо пользоваться услугой «Надежная покупка». Например, на сайте olx.ua — это «OLX доставка», на сайте prom.ua и bigl.ua — «Покупка без риска».
  • Отслеживать трекинг также следует только через официальные сайты и ни в коем случае не переводить предоплату на карты незнакомцам. В большинстве случаев это мошенники.
  • Продавцам стоит указывать в объявлении полную сумму за товар, который они хотят получить на банковскую карту.

Отправляя товар, необходимо использовать номер экспресс-накладной (ЭН), который указан в личном кабинете торговой площадки.

Номер Э Н, который передают личным сообщением посторонние лица, также лучше не использовать.

Чтобы безопасно совершить онлайн-покупку за границей, необходимо следовать таким советам:

Не вводить личную информацию на подозрительных сайтах.

Пароли в кабинеты на сайтах зарубежных интернет-магазинов делать надежными и разными. Также необходимо периодически их менять.
Следует обращать особое внимание на цены и их разницу на аналогичных ресурсах.

Указывать реальное описание и стоимость заказанного товара, а также полные данные получателя (ФИО, номер мобильного телефона и электронную почту).

Хранить записи всех финансовых транзакций. Они пригодятся в случаях открытия споров по возврату товаров или средств.

Нельзя разглашать трек-номер, личные данные и детали заказа посторонним лицам.

Также нужно обращать внимание на такие нюансы:

Получателем, плательщиком за товар и получателем должен быть один и тот же человек. Фамилия и имя клиента, указанные в личном кабинете и на банковской карте, должны совпадать.

Указывать данные так, как они записаны в загранпаспорте.

Не делать покупку с помощью платежей, не признанных действующим законодательством государства продавца.

Не передавать секретные коды и пароли от личного кабинета, включая сотрудников компании, через которую происходит отправка.

Внимательно проверять ресурс или мобильное приложение, на которых вводится пароль к личному кабинету. Защищенный сайт содержит в строке адреса https:// и значок «Замок».

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.