«Новая почта» предупредила о мошенниках в онлайн-магазинах

Частный почтовый оператор «Новая почта», который недавно попал в скандал с огромным штрафом, предупредил украинцев, что при совершении онлайн-покупок в Украине и за рубежом можно попасть в мошеннические сети. В компании подготовили инструкцию о том, как противостоять аферистам.
Для безопасных онлайн покупок в Украине лучше всего соблюдать следующие правила:
Отправляя товар, необходимо использовать номер экспресс-накладной (ЭН), который указан в личном кабинете торговой площадки.
Чтобы безопасно совершить онлайн-покупку за границей, необходимо следовать таким советам:
Не вводить личную информацию на подозрительных сайтах.
Пароли в кабинеты на сайтах зарубежных интернет-магазинов делать надежными и разными. Также необходимо периодически их менять.
Следует обращать особое внимание на цены и их разницу на аналогичных ресурсах.
Указывать реальное описание и стоимость заказанного товара, а также полные данные получателя (ФИО, номер мобильного телефона и электронную почту).
Хранить записи всех финансовых транзакций. Они пригодятся в случаях открытия споров по возврату товаров или средств.
Нельзя разглашать трек-номер, личные данные и детали заказа посторонним лицам.
Также нужно обращать внимание на такие нюансы:
Получателем, плательщиком за товар и получателем должен быть один и тот же человек. Фамилия и имя клиента, указанные в личном кабинете и на банковской карте, должны совпадать.
Указывать данные так, как они записаны в загранпаспорте.
Не делать покупку с помощью платежей, не признанных действующим законодательством государства продавца.
Не передавать секретные коды и пароли от личного кабинета, включая сотрудников компании, через которую происходит отправка.
Внимательно проверять ресурс или мобильное приложение, на которых вводится пароль к личному кабинету. Защищенный сайт содержит в строке адреса https:// и значок «Замок».
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