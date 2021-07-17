«Новая почта» предупредила о мошенниках в онлайн-магазинах

Частный почтовый оператор «Новая почта», который недавно попал в скандал с огромным штрафом, предупредил украинцев, что при совершении онлайн-покупок в Украине и за рубежом можно попасть в мошеннические сети. В компании подготовили инструкцию о том, как противостоять аферистам.

Для безопасных онлайн покупок в Украине лучше всего соблюдать следующие правила:

Платить только через официальный сайт «Новой почты». Любые другие ссылки на неизвестные ресурсы — уловки мошенников.

При совершении покупок на маркетплейсах необходимо пользоваться услугой «Надежная покупка». Например, на сайте olx.ua — это « OLX доставка», на сайте prom.ua и bigl.ua — «Покупка без риска».

Отслеживать трекинг также следует только через официальные сайты и ни в коем случае не переводить предоплату на карты незнакомцам. В большинстве случаев это мошенники.

Продавцам стоит указывать в объявлении полную сумму за товар, который они хотят получить на банковскую карту.

Отправляя товар, необходимо использовать номер экспресс-накладной (ЭН), который указан в личном кабинете торговой площадки.

Номер Э Н , который передают личным сообщением посторонние лица, также лучше не использовать.

Чтобы безопасно совершить онлайн-покупку за границей, необходимо следовать таким советам:

Не вводить личную информацию на подозрительных сайтах.

Пароли в кабинеты на сайтах зарубежных интернет-магазинов делать надежными и разными. Также необходимо периодически их менять.

Следует обращать особое внимание на цены и их разницу на аналогичных ресурсах.

Указывать реальное описание и стоимость заказанного товара, а также полные данные получателя (ФИО, номер мобильного телефона и электронную почту).

Хранить записи всех финансовых транзакций. Они пригодятся в случаях открытия споров по возврату товаров или средств.

Нельзя разглашать трек-номер, личные данные и детали заказа посторонним лицам.

Также нужно обращать внимание на такие нюансы:

Получателем, плательщиком за товар и получателем должен быть один и тот же человек. Фамилия и имя клиента, указанные в личном кабинете и на банковской карте, должны совпадать.

Указывать данные так, как они записаны в загранпаспорте.

Не делать покупку с помощью платежей, не признанных действующим законодательством государства продавца.

Не передавать секретные коды и пароли от личного кабинета, включая сотрудников компании, через которую происходит отправка.

Внимательно проверять ресурс или мобильное приложение, на которых вводится пароль к личному кабинету. Защищенный сайт содержит в строке адреса https:// и значок «Замок».