Госрегулирование цен на горючее: средняя стоимость бензина и дизеля снизилась

Министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, по сравнению с предыдущими утвержденными показателями она снизилась на 0,23−0,35 грн за литр.
Согласно данным Минэкономики от 22 июля, на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины» от 21 июля, «определено среднюю стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,25 гривен, и 1 литра бензина автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 26,64 гривен «.
В то же время, в середине месяца эти показатели составляли 22,60 гривен и 26,87 гривен соответственно. Таким образом, снижение по дизтопливе составляет 0,35 грн (-1,55%), а по бензинам — 0,23 грн (0,86%) на литре.
С этой средней стоимости будет высчитываться предельная цена реализации топлива в рознице на следующий период. Так, «Нафтогаз» подает в правительство расчеты по ценам на топливо три раза в месяц — 1, 11 и 21 числа.
Так, с учетом предельных торговых надбавок максимальная цена на «обычное» дизтопливо в рознице не должна превышать 29,25 грн/л, а на «обычный» бензин — 31,64 грн/л, что меньше, чем в период с начала месяца до этого решения. Таким образом, АЗС указали снизить цены на топливо.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Индекс Биг Мака: сколько должен стоить доллар в Украине11 ч. назад - 3946 14
Минцифры объявило тендер на разработку англоязычной версии портала «Дія»Вчера, 20:47 - 314 12
В Украине ищут полярников на зарплату в 54 тыс. грн: вакансииВчера, 18:46 - 2458 7
До $5 тысяч в месяц: какие заробитчане затребованы в Польше9 ч. назад - 3071 6
Налоговики доначислили предприятию 59 млн грн за нереальность операций по приобретению семян подсолнечникаВчера, 17:41 - 522 5
Индекс Биг Мака: сколько должен стоить доллар в Украине11 ч. назад - 3946 14
До $5 тысяч в месяц: какие заробитчане затребованы в Польше9 ч. назад - 3071 6
Renault представил Kangoo нового поколенияВчера, 22:00 - 2644 1
Налог на недвижимое имущество в 2021 году: кто и сколько должен платитьВчера, 20:04 - 1427
В Украине более 35 тысяч домохозяйств установили солнечные электростанции12 ч. назад - 1130 4
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)Позавчера, 09:40 - 579 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 700 5
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 455
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1450
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 943 3