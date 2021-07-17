Госрегулирование цен на горючее: средняя стоимость бензина и дизеля снизилась

Министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, по сравнению с предыдущими утвержденными показателями она снизилась на 0,23−0,35 грн за литр.

Согласно данным Минэкономики от 22 июля, на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины» от 21 июля, «определено среднюю стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,25 гривен, и 1 литра бензина автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 26,64 гривен «.

В то же время, в середине месяца эти показатели составляли 22,60 гривен и 26,87 гривен соответственно. Таким образом, снижение по дизтопливе составляет 0,35 грн (-1,55%), а по бензинам — 0,23 грн (0,86%) на литре.

С этой средней стоимости будет высчитываться предельная цена реализации топлива в рознице на следующий период. Так, «Нафтогаз» подает в правительство расчеты по ценам на топливо три раза в месяц — 1, 11 и 21 числа.

Так, с учетом предельных торговых надбавок максимальная цена на «обычное» дизтопливо в рознице не должна превышать 29,25 грн/л, а на «обычный» бензин — 31,64 грн/л, что меньше, чем в период с начала месяца до этого решения. Таким образом, АЗС указали снизить цены на топливо.