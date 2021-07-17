Daimler инвестирует более 40 млрд евро к 2030 году

Немецкий автомобильный концерн Daimler AG, который является владельцем Mercedes, инвестирует более 40 млрд евро в период с 2022 по 2030 год в разработку полностью электрических транспортных средств. Как сообщает Reuters, с 2025 года все новые автомобильные платформы будут использоваться исключительно для электромобилей.
Автоконцерн, лидер в производстве автомобилей класса люкс, также планирует построить восемь новых заводов по производству аккумуляторов для поддержки производства электромобилей.
По словам Daimler, Mercedes планирует полностью электрифицировать свой ассортимент до 2030 года, хотя крайнего срока для прекращения продаж новых бензиновых и дизельных автомобилей нет.
“Нам нужно дистанцироваться от споров о том, когда мы построим наш последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, потому что это не имеет значения, – сказал Ола Калениус, исполнительный директор группы. – Вопрос в том, как быстро нам удастся приблизиться к 100% электрификации, и нам нужно сосредоточиться на этом».
Daimler сказал, что с 2025 года компания ожидает, что доля полностью электрических и гибридных электромобилей достигнет 50% мировых продаж, что опережает предыдущий прогноз (2030 год).
В 2025 году автопроизводитель запустит три электрические платформы – одну для автомобилей, одну для фургонов и одну для высокопроизводительных автомобилей
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