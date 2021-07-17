Межбанк: «спячки» не будет

Валютный рынок в пятницу будет достаточно интересным и не совсем стандартным для конца недели. Мы не ожидаем сегодня “спячки” на межбанке.

Во-первых, участники торгов продолжат корректировать свои действия на межбанке в связи с повышением вчера Нацбанком учетной ставки до 8% годовых и намеками регулятора на возможное скорое повышение ее и до 8,5% годовых. Это будет очень актуальным вопросом для тех клиентов, кто работает с ОВГЗ. Многим из них надо будет перегруппировать свои портфели ценных бумаг, что увеличит активность вторичного рынка и периодически будет приводить к выходу нерезидентов на торги. Этот процесс коррекции поведения игроков рынка ценных бумаг будет продолжаться еще как минимум несколько ближайших рабочих дней. Тем более, что у клиентов с 20.07.2021 года появилась возможность покупать валюту без контрактов на сумму до 100 тысяч евро в эквиваленте ежедневно.

Во-вторых, вчера произошло достаточно существенное для нынешней ситуации снижение котировок доллара до 27,15/27,17 гривен, т.е. сразу на 7 копеек, что для рынка по доллару сейчас достаточно много. Достаточно волатилен и курс евро. Расширение амплитуды курсовых колебаний оживит спекулянтов и добавит статистики торгов, несмотря на фактор окончания недели.

В-третьих, уже в ближайшее время начнется период самых крупных выплат возмещений НДС экспортерам, а также пока не потрачена инвесторами часть средств, полученных от погашения облигаций на 15,6 млрд гривен. От решения инвесторов, куда направить эти ресурсы, во многом зависит ситуация и на валютном межбанке, и на ресурсном рынке, и на рынке ОВГЗ.

Все это несколько оживит традиционно спокойный рынок перед выходными и добавит статистики торгов. Мы прогнозируем на сегодня объем операций на межбанке в пределах до $135-145 млн при заключении до 470-600 сделок с периодическими попытками крупных покупателей и спекулянтов сыграть по курсу доллара “на снижение”.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 23 июля будут в пределах: доллар — коридор 27,00 – 27,25 грн, евро — коридор 31,80 – 32,15 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,04 / 27,06

евро – 31,83 / 31,85

Курсы валют на Межбанке

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