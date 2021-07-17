Межбанк: повышение учетной ставки и «коварный» Ситибанк

Главными новостями дня для финансового рынка стали увеличение Нацбанком учетной ставки до 8% годовых, поднятие ставки рефинансирования для банков и сокращение регулятором в ближайшее время плановых объемов ежедневных интервенций по покупке валюты с теперешних $20 млн до $5 млн. Минфин в своем утреннем прогнозе предупреждал о возможном повышении учетной ставки. Так и произошло. Эти сигналы рынку со стороны НБУ существенно повлияют на поведение ресурсного и валютного межбанков, а также на депозитную и кредитную политику банков. Скорее всего – кредитные ставки банкиры поднимут на 0,5-1% годовых достаточно оперативно, а вот с депозитными ставками будут достаточно осторожны и начнут их массово повышать на 0,25-0,75% годовых в гривне лишь где-то с конца августа – в начале осени, когда потребность в ресурсах у них традиционно возрастет.
Решения регулятора, а также его прямые намеки на возможное второе повышение учетной ставки до 8,5% годовых в скором времени – уже отразилось на поведении валютного рынка и отразится на рынке ОВГЗ в ближайшее время. Нерезиденты также внесут свои коррективы в поведение на первичном и вторичном рынках государственных облигаций, что будет периодически приводить и к подвижкам на межбанке по курсу. Уже сегодня на данных новостях котировки доллара просели с утренних 27,22/27,24 до 27,15/27,17 гривен и упали бы еще больше, если бы не вышел Ситибанк с покупкой валюты по 27,17 гривен за доллар. Подобные покупки после обеда со стороны иностранца и удержали курс на этих уровнях.
В остальном день прошел на валютном рынке в уже обычном противостоянии курсовых задач крупных игроков, а НБУ интервенций не проводил. Смысла в этом никакого для него не было, так как участники торгов особых перекосов по спросу и предложению валюты не создавали.
Ход торгов:
С самого начала сессии предложение превышало спрос и с утренних 27,22/27,24 к 11:00 доллар подешевел до 27,21/27,23 гривен, к полудню просел до отметки 27,19/27,21 гривен, а к обеду – до 27,18/27,20.
Оглашение решений Нацбанка в 14:00 по учетной ставке внесло свои коррективы в поведение участников торгов и к 15 часам курс упал до 27,16/27,18 гривен с явной целью опуститься к уровням близким к 27,10-27,12 гривнам за доллар к концу дня. Но выход Ситибанка с покупкой по 27,17 гривен во многом воспрепятствовал этому и сессия завершилась на отметке 27,15/27,17.
Главные события 22 июля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,16 / 27,18
евро – 32,02 / 32,04
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1786 / 1,1788
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