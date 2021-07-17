0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

LG представила маску для лица с микрофоном и динамиками (фото)

Компания LG анонсировала обновленную версию своей высокотехнологичной очищающей воздух маски для лица, которая имеет название LG PuriCare. Новая версия получила встроенные динамики и микрофон.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на The Verge.

Компания пока не объявила цену на маску или регионы продаж. Известно лишь то, что PuriCare появится на рынке Таиланда в следующем месяце, «за ней последуют другие рынки после утверждения местными регулирующими органами».

LG впервые анонсировала маску PuriCare в прошлом году. В ней используются сменные воздушные фильтры и встроенные вентиляторы для фильтрации воздуха. LG заявляет, что новая версия имеет меньший и более легкий мотор, а также встроенные микрофоны и динамики, которые усиливают голос владельца. Первая версия маски довольно сильно приглушала голос владельца. Технология, которую LG называет VoiceON, «автоматически распознает, когда пользователи говорят, и усиливает их голос через встроенный динамик». Новая маска LG PuriCare весит 94 грамма, имеет встроенный аккумулятор емкостью 1 000 мАч и заряжается за два часа через порт USB. LG утверждает, что ее достаточно удобно непрерывно носить около 8 часов.

Примечательно, что LG не утверждает, что маска каким-либо образом защитит от коронавируса, хотя во время анонса первой версии такие намеки были. Некоторые фильтры для очистки воздуха и маски улавливают частицы размером с вирус, вызывающий COVID-19. Однако нельзя сказать, что PuriCare защищает от коронавируса без научных исследований этого конкретного продукта или более подробной информации о типах фильтров, которые используются в маске. Однако маска, безусловно, лучше, чем отсутствие маски, и лучшая маска – это та, которую вы с удовольствием будете носить.

По материалам The Verge
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.