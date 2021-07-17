LG представила маску для лица с микрофоном и динамиками (фото)

Компания LG анонсировала обновленную версию своей высокотехнологичной очищающей воздух маски для лица, которая имеет название LG PuriCare. Новая версия получила встроенные динамики и микрофон.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на The Verge.
Компания пока не объявила цену на маску или регионы продаж. Известно лишь то, что PuriCare появится на рынке Таиланда в следующем месяце, «за ней последуют другие рынки после утверждения местными регулирующими органами».
LG впервые анонсировала маску PuriCare в прошлом году. В ней используются сменные воздушные фильтры и встроенные вентиляторы для фильтрации воздуха. LG заявляет, что новая версия имеет меньший и более легкий мотор, а также встроенные микрофоны и динамики, которые усиливают голос владельца. Первая версия маски довольно сильно приглушала голос владельца. Технология, которую LG называет VoiceON, «автоматически распознает, когда пользователи говорят, и усиливает их голос через встроенный динамик». Новая маска LG PuriCare весит 94 грамма, имеет встроенный аккумулятор емкостью 1 000 мАч и заряжается за два часа через порт USB. LG утверждает, что ее достаточно удобно непрерывно носить около 8 часов.
Примечательно, что LG не утверждает, что маска каким-либо образом защитит от коронавируса, хотя во время анонса первой версии такие намеки были. Некоторые фильтры для очистки воздуха и маски улавливают частицы размером с вирус, вызывающий COVID-19. Однако нельзя сказать, что PuriCare защищает от коронавируса без научных исследований этого конкретного продукта или более подробной информации о типах фильтров, которые используются в маске. Однако маска, безусловно, лучше, чем отсутствие маски, и лучшая маска – это та, которую вы с удовольствием будете носить.
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