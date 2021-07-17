Инфляция в мире бьет рекорды: причины

В июне 2021 инфляция в Украине осталась на уровне 9,5% в годовом измерении. Отметим, что целевым диапазоном является 5±1%. В НБУ надеются вернуться к нему только в 2022 году.
В США инфляция рекордно выросла за последние 12 лет – в июне цены подорожали на 5,4% по сравнению с ценами прошлого года за аналогичный период, сообщает CNBC.
Еще выше является инфляция в Турции – 17,53% в годовом измерении, в Венгрии – 5,33%, а в Польше – 4,17%. Другие страны ЕС держат инфляцию в диапазоне 1 – 4%.
Причины инфляции. Неудивительно, что страны имеют проблемы с инфляцией, ведь эпидемия коронавируса существенно навредила экономикам мира. И хотя у каждой страны свои факторы, общий можно выделить – цены на нефть.
Как связаны нефть и инфляция. Нефть и инфляция взаимосвязаны, поскольку нефть является основным элементом в экономике – когда растет ее цена, растут и конечные продукты, для изготовления которых на любом из этапов использовалась нефть, даже на этапе транспортировки.
Что происходит с ценами на нефть:
Несмотря на то, что в последнее дни цены упали, они все еще выше, чем в начале 2020 года до пандемии.
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