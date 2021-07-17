0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

Налоговики доначислили предприятию 59 млн грн за нереальность операций по приобретению семян подсолнечника

Налоговики доначислили предприятию 59 млн грн за нереальность операций по приобретению семян подсолнечника

В ходе документальной проверки одного из производителей масла и сыра в Хмельницкой области, который отрабатывался в рамках задач временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, налоговики обнаружили операции, не характерные для его основного вида деятельности.

Об этом говорится в сообщении ГНС.

Зафиксировано приобретение более 17,5 тыс. тонн семян подсолнечника общей стоимостью 180 млн гривен. При этом, как выяснилось, ни среди непосредственных «поставщиков» указанного плательщика, ни среди их «контрагентов» не оказалось субъектов, которые могли бы производить, хранить и поставлять семена подсолнечника.

У всех указанных субъектов отсутствовали трудовые ресурсы, земельные участки в собственности или в аренде, сельхозтехника, не осуществлялось приобретение семенного материала, удобрений, горюче-смазочных материалов. Также не декларировалось приобретение услуг хранения и транспортировки семян подсолнечника у других реальных субъектов хозяйствования.

Это стало основанием для формирования налоговиками заключения о нереальности операций по приобретению семян подсолнечника именно от рисковых “контрагентов” и определения, что соответствующая продукция безвозмездно получена из неизвестного источника. Соответственно, за нарушение предприятию были доначислены денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль предприятий в целом на 59 млн гривен.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.