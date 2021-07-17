Налоговики доначислили предприятию 59 млн грн за нереальность операций по приобретению семян подсолнечника

В ходе документальной проверки одного из производителей масла и сыра в Хмельницкой области, который отрабатывался в рамках задач временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, налоговики обнаружили операции, не характерные для его основного вида деятельности.

Об этом говорится в сообщении ГНС.

Зафиксировано приобретение более 17,5 тыс. тонн семян подсолнечника общей стоимостью 180 млн гривен. При этом, как выяснилось, ни среди непосредственных «поставщиков» указанного плательщика, ни среди их «контрагентов» не оказалось субъектов, которые могли бы производить, хранить и поставлять семена подсолнечника.

У всех указанных субъектов отсутствовали трудовые ресурсы, земельные участки в собственности или в аренде, сельхозтехника, не осуществлялось приобретение семенного материала, удобрений, горюче-смазочных материалов. Также не декларировалось приобретение услуг хранения и транспортировки семян подсолнечника у других реальных субъектов хозяйствования.

Это стало основанием для формирования налоговиками заключения о нереальности операций по приобретению семян подсолнечника именно от рисковых “контрагентов” и определения, что соответствующая продукция безвозмездно получена из неизвестного источника. Соответственно, за нарушение предприятию были доначислены денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль предприятий в целом на 59 млн гривен.