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Украина отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию

Украина отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию

Жители оккупированного Донбасса смогут без штрафов выезжать на подконтрольную Украине территорию через Российскую Федерацию. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Законом предусматривается, что к гражданам Украины с оккупированных территорий на время действия карантина или на период блокировки работы КПВВ не будут применяться штрафы и другие меры за нарушение порядка выезда. То есть, через неподконтрольный участок границы с Российской Федерацией.

В законе оговаривается, что штрафы не применяются, если такие поездки совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера:

  • возвращение к месту жительства;
  • воссоединение семьи;
  • тяжелая болезнь, смерть близких родственников;
  • необходимость обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями или лечения;
  • выезд человека с видом на жительство в другой стране;
  • выезд ребенка до 16 лет в сопровождении одного из родителей или других законных представителей для оформления документов;
  • необходимость принятия наследства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

По материалам РБК-Украина
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