Украина отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию

Жители оккупированного Донбасса смогут без штрафов выезжать на подконтрольную Украине территорию через Российскую Федерацию. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Законом предусматривается, что к гражданам Украины с оккупированных территорий на время действия карантина или на период блокировки работы КПВВ не будут применяться штрафы и другие меры за нарушение порядка выезда. То есть, через неподконтрольный участок границы с Российской Федерацией.
В законе оговаривается, что штрафы не применяются, если такие поездки совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера:
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Топ-10 в мире: сколько украинские спортсмены получат за медали на ОлимпиадеВчера, 12:32 - 775 8
Нужна ли видеофиксация техосмотра в Украине: мнения читателей4 ч. назад - 329 6
В Украине хотят обязать водителей грузовиков оплачивать проезд по трассамВчера, 13:00 - 765 5
ГФС до 25 августа должна пройти аудит ввиду ликвидации – Шмыгаль5 ч. назад - 167 3
«Теневая» занятость: в Минсоцполитики готовят законопроект о стаже к пенсиямВчера, 21:02 - 1009 3
Глава НБУ может уйти в отставку: реакция читателей и опасения по курсуВчера, 16:00 - 1720 2
ПриватБанк предупредил украинцев о новом мошенничестве, которое прикрывается торговой маркой банкаВчера, 15:21 - 1510
«Теневая» занятость: в Минсоцполитики готовят законопроект о стаже к пенсиямВчера, 21:02 - 1009 3
Больше не «самые безопасные в мире»: софт Pegasus взломал смартфоны iPhone 11 и iPhone 12Вчера, 14:25 - 983
Пенсии повысили еще для одной категории украинцевВчера, 15:00 - 981
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)Вчера, 09:40 - 332 3
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка AltayПозавчера, 09:48 - 554 4
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 401
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1281
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 831 2