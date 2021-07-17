Байден заявил о невозможности остановки «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден заявил поздно вечером в среду, что на этом этапе реализации проекта «Северный поток-2» нет возможности остановить его завершение.
Об этом сообщает CNN, пишет «Европейская правда».
«Северный поток» завершен на 99%. Идея о том, что можно было что-то сказать или сделать, чтобы остановить его, была невозможна», — сказал Байден в Кентукки перед тем, как вернуться в Вашингтон.
«Но у меня, как вы знаете, были очень, очень плодотворные дискуссии с Ангелой Меркель, и она работает, и с правительством Германии, по поводу обязательства, которое предусматривает, что если на самом деле Россия приложит усилия, чтобы намеренно причинить ущерб Украине или другим странам, они ответят», — добавил Байден.
21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.
Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску «Северного потока-2», пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.
Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2», поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации энергетического союза ЕС.
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