Байден заявил о невозможности остановки «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден заявил поздно вечером в среду, что на этом этапе реализации проекта «Северный поток-2» нет возможности остановить его завершение.

Об этом сообщает CNN, пишет «Европейская правда».

«Северный поток» завершен на 99%. Идея о том, что можно было что-то сказать или сделать, чтобы остановить его, была невозможна», — сказал Байден в Кентукки перед тем, как вернуться в Вашингтон.

«Но у меня, как вы знаете, были очень, очень плодотворные дискуссии с Ангелой Меркель, и она работает, и с правительством Германии, по поводу обязательства, которое предусматривает, что если на самом деле Россия приложит усилия, чтобы намеренно причинить ущерб Украине или другим странам, они ответят», — добавил Байден.

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску «Северного потока-2», пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2», поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации энергетического союза ЕС.