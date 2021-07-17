Зеленский подписал закон об агростраховании

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 1601-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», который Верховная Рада приняла 1 июля текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зачем украинцам агрострахование? Закон призван обеспечить финансовую стабильность производителей при неблагоприятных погодных условиях, способствовать увеличению застрахованных сельскохозяйственных угодий и расширению рынка страхования такой продукции.

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Что предусмотрено законом:

в частности, документ увеличивает ставку налога на доход по договорам страхования с/х продукции на 0,5 процентных пункта с целью последующего направления этих средств на поддержку страхования указанной продукции;

определяется механизм предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования их продукции, а также требования к участникам рынка, которым может предоставляться такая помощь;

определяются объекты страхования, страховые продукты, риски и случаи страхования с государственной поддержкой.

Размер частичного возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям страховых платежей установлен на уровне до 60%. В то же время отмечается, что конкретный размер компенсации будет определяться с учетом возможности государственного бюджета в соответствующем порядке использования бюджетных средств.

В то же время документ отменяет положения по страхованию сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.