Зеленский подписал закон об агростраховании

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 1601-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», который Верховная Рада приняла 1 июля текущего года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зачем украинцам агрострахование? Закон призван обеспечить финансовую стабильность производителей при неблагоприятных погодных условиях, способствовать увеличению застрахованных сельскохозяйственных угодий и расширению рынка страхования такой продукции.
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Что предусмотрено законом:
Размер частичного возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям страховых платежей установлен на уровне до 60%. В то же время отмечается, что конкретный размер компенсации будет определяться с учетом возможности государственного бюджета в соответствующем порядке использования бюджетных средств.
В то же время документ отменяет положения по страхованию сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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