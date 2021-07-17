0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

В Китае запустили сервис беспилотных такси

В Китае запустили сервис беспилотных такси

В городе Шэньчжэнь на юге Китая в тестовом варианте начали предоставляться услуги перевозки в беспилотных автомобилях такси.

Об этом пишет Синьхуа.

Отмечается, что в рамках проекта местной компании DeepRoute на улицы города выехало 20 беспилотных автомобилей.

“У автомобилей почти 100 точек посадки и высадки пассажиров, среди которых популярные туристические достопримечательности и центры вакцинации от COVID-19. В целом услуги предоставляются на более чем 200 км дорог общественного пользования в Шэньчжэне”, — говорится в материале.

Сейчас все путешествия на таких такси бесплатны и доступны для всех желающих старше 18 лет.

Напомним: первые тесты системы беспилотных такси в Поднебесной продолжались с 2019 года. Тогда китайская компания WeRide объявила о начале пробной эксплуатации беспилотных такси в городе Гуанчжоу.

По материалам УАИБ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.