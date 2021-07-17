В Китае запустили сервис беспилотных такси

В городе Шэньчжэнь на юге Китая в тестовом варианте начали предоставляться услуги перевозки в беспилотных автомобилях такси.

Об этом пишет Синьхуа.

Отмечается, что в рамках проекта местной компании DeepRoute на улицы города выехало 20 беспилотных автомобилей.

“У автомобилей почти 100 точек посадки и высадки пассажиров, среди которых популярные туристические достопримечательности и центры вакцинации от COVID-19. В целом услуги предоставляются на более чем 200 км дорог общественного пользования в Шэньчжэне”, — говорится в материале.

Сейчас все путешествия на таких такси бесплатны и доступны для всех желающих старше 18 лет.

Напомним: первые тесты системы беспилотных такси в Поднебесной продолжались с 2019 года. Тогда китайская компания WeRide объявила о начале пробной эксплуатации беспилотных такси в городе Гуанчжоу.