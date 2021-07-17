0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Товарооборот розничной торговли увеличился на 13,4% — Госстат

Товарооборот розничной торговли увеличился на 13,4% — Госстат

За январь-июнь 2021 года розничный товарооборот предприятий розничной торговли Украины увеличился на 13,4% (в сопоставимых ценах) против января-июня 2020 года, до 476,25 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.

Лидером по объемам розничного товарооборота розничных предприятий в январе-июне 2021 года был город Киев (109,70 млрд грн). Среди регионов страны первое место по этому показателю заняла Днепропетровская область (48,20 млрд грн); второе – Киевская (43,36 млрд грн); третье – Одесская (36,11 млрд грн) области.

Наименьшие объемы розничного товарооборота за указанный период продемонстрировали розничные предприятия Луганской (3,35 млрд грн), Черновицкой (4,65 млрд грн) и Тернопольской (5,75 млрд грн) областей.

Как сообщалось, по данным Госстата, за 2020 год розничный товарооборот предприятий розничной торговли Украины увеличился на 7,9% (в сопоставимых ценах) против 2019 года, до 874,43 млрд грн.

По материалам УАИБ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.