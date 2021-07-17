Товарооборот розничной торговли увеличился на 13,4% — Госстат

За январь-июнь 2021 года розничный товарооборот предприятий розничной торговли Украины увеличился на 13,4% (в сопоставимых ценах) против января-июня 2020 года, до 476,25 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.
Лидером по объемам розничного товарооборота розничных предприятий в январе-июне 2021 года был город Киев (109,70 млрд грн). Среди регионов страны первое место по этому показателю заняла Днепропетровская область (48,20 млрд грн); второе – Киевская (43,36 млрд грн); третье – Одесская (36,11 млрд грн) области.
Наименьшие объемы розничного товарооборота за указанный период продемонстрировали розничные предприятия Луганской (3,35 млрд грн), Черновицкой (4,65 млрд грн) и Тернопольской (5,75 млрд грн) областей.
Как сообщалось, по данным Госстата, за 2020 год розничный товарооборот предприятий розничной торговли Украины увеличился на 7,9% (в сопоставимых ценах) против 2019 года, до 874,43 млрд грн.
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