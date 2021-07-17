НКРЭКУ обвинила суды в завышении полномочий по установлению тарифов на электроэнергию

Суды становятся на сторону операторов системы распределения электроэнергии и обязывают Нацкомиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличивать тарифы на распределение. Это позволит компаниям получать сверхприбыли за счет роста тарифов для потребителей в ряде областей Украины, сказано в заявлении НКРЭКУ.
Так, 22 июня «Винницаоблэнерго», на которой недавно было обнаружено незаконное потребление больших объемов электричества, добилась в апелляционном суде отмены постановления регулятора об определении размера прогнозируемых технологических расходов э/э на 2020 год.
«Фактически суд обязал комиссию увеличить объем этих расходов в структуре тарифа на сумму около 50 млн грн, что в конечном счете должно быть дополнительно оплачено потребителями Винницкой области», — сообщает НКРЭКУ.
Подобные попытки «удачно» осуществили и другие предприятия группы «Энергетический стандарт» Константина Григоришина — «Луганское энергетическое объединение», «Сумыоблэнерго» и др.
«Судами неверно установлены обстоятельства по упомянутым делам, неправильно исследованы и оценены доказательства, нарушены нормы материального и процессуального права, а резолютивная часть решений этих судов идентичны, с одинаковыми ошибками, и у нас нет сомнения, что Верховный Суд Украины их отменит», — сказано в заявлении регулятора.
НКРЭКУ считает неприемлемым, что в «нарушение норм Конституции Украины органы судебной власти вмешиваются в исключительную компетенцию НКРЭКУ «и берут на себя полномочия по установлению тарифов на услуги по распределению электрической энергии.
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