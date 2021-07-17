McDonald's начал перерабатывать использованные бумажные стаканы в пакеты для доставки

Бумажные стаканы McDonald’s, которые используются для холодных и горячих напитков, получили вторую жизнь. Отныне они перерабатываются в пакеты, которые используются в ресторанах для заказов “на вынос” и для услуги доставки — McDelivery.
Несмотря на то что бумажные стаканы для напитков считаются сложным продуктом для переработки, McDonald’s удалось найти партнеров и начать замкнутый цикл производства, пишет hochu.ua.
Бумажные стаканы для напитков McDonald’s изготавливают из 100% целлюлозы из сертифицированного сырья PEFC. Стаканы производятся предприятием Huhtamaki — глобальным специалистом по упаковке.
Стаканы сортируют сначала в ресторанах, а затем отправляют партнерам. Например, все стаканы из ресторанов Киева и Киевской области попадают на предприятие “Обуховгорвторресурсы”. Там их формируют в огромные тюки и отправляют на переработку на Змеевскую бумажную фабрику в Харьковскую область.
На фабрике стаканы отделяют от полиэтиленовой пленки. Для этого сначала их бросают в воду, чтобы размягчить, а потом дробят в гигантских гидроразбивателях, что позволяет отделить бумажную пульпу от слоя полиэтилена.
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