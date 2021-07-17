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Витренко рассказал, планирует ли еще раз подаваться на должность главы «Нафтогаза»

Витренко рассказал, планирует ли еще раз подаваться на должность главы «Нафтогаза»

Председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что полностью обновленный состав наблюдательного совета должен заработать примерно в ноябре, чтобы у нового состава было время до мая избрать нового руководителя «Нафтогаза», но у него пока другие планы на будущее".

Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки».

«На этот раз вообще этот вопрос не стоит, потому что есть более серьезные насущные вопросы «Северного потока-2». Однако, по этому вопросу есть прогресс — недавно был в первом чтении принят закон о продолжении реформы корпоративного управления.

Надеемся, в ближайшее время будет открыт конкурс на четвертого независимого члена набсовета «Нафтогаза» и, наконец, после большого перерыва, этот новый член наблюдательного совета будет отобран в результате открытой конкурентной процедуры", — ответил Витренко на вопрос, являются ли вопросы корпоративного управления «Нафтогаза» проблемным в отношениях с США.

«Полностью обновленный состав наблюдательного совета должен заработать примерно в ноябре, чтобы у нового состава было время до мая избрать нового руководителя «Нафтогаза», — добавил он.

«Честно говоря, я не хотел иметь сейчас эту должность. Пока у меня другие планы на будущее, но сложно сказать, особенно понимая, какие огромные вызовы стоят перед «Нафтогазом», — сказал Витренко в ответ на вопрос, планирует ли подаваться на должность.

По материалам Економічна Правда
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