Витренко рассказал, планирует ли еще раз подаваться на должность главы «Нафтогаза»

Председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что полностью обновленный состав наблюдательного совета должен заработать примерно в ноябре, чтобы у нового состава было время до мая избрать нового руководителя «Нафтогаза», но у него пока другие планы на будущее".
Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки».
«На этот раз вообще этот вопрос не стоит, потому что есть более серьезные насущные вопросы «Северного потока-2». Однако, по этому вопросу есть прогресс — недавно был в первом чтении принят закон о продолжении реформы корпоративного управления.
Надеемся, в ближайшее время будет открыт конкурс на четвертого независимого члена набсовета «Нафтогаза» и, наконец, после большого перерыва, этот новый член наблюдательного совета будет отобран в результате открытой конкурентной процедуры", — ответил Витренко на вопрос, являются ли вопросы корпоративного управления «Нафтогаза» проблемным в отношениях с США.
«Полностью обновленный состав наблюдательного совета должен заработать примерно в ноябре, чтобы у нового состава было время до мая избрать нового руководителя «Нафтогаза», — добавил он.
«Честно говоря, я не хотел иметь сейчас эту должность. Пока у меня другие планы на будущее, но сложно сказать, особенно понимая, какие огромные вызовы стоят перед «Нафтогазом», — сказал Витренко в ответ на вопрос, планирует ли подаваться на должность.
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