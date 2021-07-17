В Instagram появилась новая функция для совершеннолетних пользователей

В социальной сети Instagram, которой владеет Facebook, появилась новая функция, с помощью которой пользователи смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента.
Об этом говорится в блоге Facebook.
«Мы запускаем „Контроль нежелательного контента“ в Instagram, который позволит вам определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться в вашем поиске», — отмечается в сообщении.
Под таким контентом подразумеваются посты сексуального характера или содержащие насилие.
В соцсети добавили, что пользователи теперь будут иметь выбор и самостоятельно смогут решать, хотят ли они видеть в своей ленте нежелательный контент, который ограничивается по умолчанию.
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