В Instagram появилась новая функция для совершеннолетних пользователей

В социальной сети Instagram, которой владеет Facebook, появилась новая функция, с помощью которой пользователи смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента.

Об этом говорится в блоге Facebook.

«Мы запускаем „Контроль нежелательного контента“ в Instagram, который позволит вам определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться в вашем поиске», — отмечается в сообщении.

Под таким контентом подразумеваются посты сексуального характера или содержащие насилие.



В соцсети добавили, что пользователи теперь будут иметь выбор и самостоятельно смогут решать, хотят ли они видеть в своей ленте нежелательный контент, который ограничивается по умолчанию.